Bleach: Thousand-Year Blood War sta per fare il suo esordio sul piccolo schermo. L’ultima parte del manga di Tite Kubo non è stata mai adattata in versione animata e per questo il pubblico è in totale fomento.

Il 10 di ottobre la serie debutterà finalmente in Giappone, mentre al momento non sappiamo ancora il servizio streaming che lo ospiterà in Europa; stando alle ultime fonti però la trasmissione dovrebbe essere in simulcast.

Comunque prima dell’uscita sappiate che in Giappone è stata organizzata un’anteprima della trasposizione animata, dove Pierrot ha deciso di proiettare i primi due episodi dell’anime: il pubblico è rimasto a bocca aperta. Alcuni pareri sono stati raccolti sotto alcuni post diventati virali e ora andremo a discuterne qualcuno.

Partendo da Twitter, dove una pagina nipponica ha raccolto tutti i pareri, scopriamo che l’anime di Bleach ha ammaliato il pubblico in sala, per via dell’enorme qualità tecnica del suddetto: un mix incredibile di montaggio, musica, scene di combattimento eccezionali e un doppiaggio da brivido.

(Reports from JP audience) Quality is that of a movie. Good looking battle scenes. Rich backgrounds. Great art. Amazing theme song. First two episodes seems to be bit longer than usual pic.twitter.com/DQOaLr7USs — Shonenleaks (@shonenleaks) September 11, 2022

Tutto in queste due puntate è stato perfetto a quanto pare, ora dobbiamo solo vedere come si comporta la nuova creatura di Studio Pierrot sulla lunga distanza. Noi riportiamo tutto tramite CB.

Anche su Reddit l’utenza è rimasta entusiasta del risultato, elogiando nuovamente tutte le qualità tecniche di questi due episodi, uno degli utenti ha scritto: “Personalmente avevo delle aspettative davvero basse a dire la verità, diciamo anche media dai. Ma quando ho visto questi due episodi sono saltato letteralmente dalla sedia; è stato veramente bellissimo vederli: un tripudio tecnico davvero esaustivo”.

Bleach: Thousand-Year Blood War a quanto pare ha raccolto dei pareri davvero positivi e non ci resta che attendere la visione dell’anime disponibile a partire dal mese prossimo. Kubo aveva ragione quindi sulla qualità totale di questo adattamento, che a quanto pare non dovrebbe neanche avere filler.

Non sappiamo ancora su che piattaforma sarà trasmesso questo anime fuori dal Giappone, ma le fonti dicono che probabilmente sarà un’esclusiva Disney+ escludendo per una volta la leggendaria Crunchyroll. Dicendovi che l’anime ha la conferma del simulcast ci resta solo sapere la piattaforma su cui esordirà.

