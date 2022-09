One Piece: lo showrunner del live-action si apre dopo la fine delle riprese

La nuova serie live-action di One Piece ha ufficialmente concluso le riprese e adesso gli appassionati sono curiosi di vedere il risultato del lavoro di Netflix. Di recente infatti abbiamo riportato le parole dell’attrice di Nami, Emily Rudd e di Rufy, Inaki Godoi.

Oggi invece tocca allo sceneggiatore della serie, il quale si apre dopo la fine delle riprese condividendo un messaggio piuttosto pesante dicendo addio alla serie.

La serie live-action è in fase di sviluppo sin dal suo annuncio, e tutte le persone coinvolte non hanno mostrato altro che amore per la produzione.

Matt Owens, lo sceneggiatore, co-showrunner e uno dei produttori esecutivi che ha lavorato alla serie live-action di Netflix di One Piece, sul suo account di Instagram ha condiviso il suo messaggio di congedo dalla produzione. Dopo tutto il tempo trascorso alla realizzazione del progetto finale, Owens è molto emozionato in merito a quello che potrà accadere, principalmente in termini di critica, a questa nuovissima versione di un franchise manga così famoso come One Piece.

Lo showrunner esprime dunque parole piene di amore e gratitudine che prova verso tutti coloro con cui ha lavorato. I ringraziamenti più sentiti vanno chiaramente al cast, che definisce di talento, e alla sua troupe. Afferma che insieme hanno creato qualcosa di incredibile.

Chiaramente ricorda quei momenti in cui sembrava quasi impossibile realizzare questa idea in quanto sembrava folle e straordinaria. Ma alla fine si è avverata e infine ringrazia anche tutte le persone che non sono collegate alla produzione. Conclude il suo messaggio esprimendo il forte desiderio di mostrare al mondo la serie live-action.

Le riprese della serie sono dunque terminate, ma Netflix deve ancora annunciare una data di uscita per il live action di One Piece. Owens è al fianco di Steven Maeda come showrunner e anche il mangaka Eiichiro Oda è coinvolto nella produzione.

Il cast principale della troupe di Cappello di Paglia per la serie include Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Rufy, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp, Taz Skylar nei panni di Sanji.