Yu-Gi-Oh! Cross Duel: arriva a sorpresa il nuovo videogioco!

Yu-Gi-Oh! Cross Duel arriva a sorpresa per la gioia del pubblico appassionato di giochi di carte, successivamente all’eredità lasciata dallo stesso autore scomparso nel corso dei mesi scorsi. Il nuovo titolo avrà un impostazione classica con scontri 1 vs 1 per un massimo di 4 giocatori totali. Noi riportiamo tutto tramite CB.

Cross Duel è disponibile sui dispositivi mobile e come con lo scorso gioco dedicato al franchise è un free-to-play con acquisti in game. Di certo non è una novità la possibilità di giocare in squadra con un altro giocatore, anche se Cross Duel vuole inserire qualcosa di diverso.

Dal video gameplay pubblicato da Konami infatti vediamo che il nuovo gioco si comporta come una sorta di JRPG a turni, dove il vostro mostro potrà attaccare l’avversario solamente una volta che sarà posizionato sulla sua traiettoria. Possiamo capire che il tutto possa sembrare confuso, ma forse il video vi schiarirà le idee.

Se non volete partecipare o giocare a questa nuova modalità, ovviamente Konami ha pensato a qualsiasi tipo di giocatori infatti. Oltre a queste già citate è presente anche una modalità raid, dove quattro giocatori condividono i punti vita per sconfiggere un mostro presente sul terreno; ovviamente qui l’unione fa la forza.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel offre anche la possibilità di giocare alcuni duelli in singolo contro l’IA del titolo, nel caso si vuole passare una giornata tranquilla a duellare per conto proprio piuttosto che dar retta ad altri utenti online. Il nuovo videogioco accontenta veramente tutti gli appassionati.

Il tutto resta immutato per quanto riguarda i mazzi del gioco. Come sempre dovrete costruirli passo dopo passo sbustando, vicendo e sfidando e perché no essere anche fortunati nel trovare le carte giuste. Ci saranno anche gli acquisti in game ma alla fine dovrete essere sempre voi a costruire i vostri mazzi per competere col mondo.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel è ora disponibile gratuitamente su dispositivi mobili. Non dovete attendere altro tempo: scaricate la vostra app e iniziate a sfidare chiunque osi intracciare il vostro cammino; è tempo di iniziare a duellare!

