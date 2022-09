Disney Plus a 1,99 in occasione del Disney Plus Day

Il Disney Plus Day (che quest’anno si celebra l’8 settembre) non è solo l’occasione per nuovi contenuti sulla piattaforma. Quest’anno c’è anche una speciale offerta di lancio e per festeggiare nei Parchi Disney in tutto il mondo. A partire dalle 6:00 dell’8 settembre fino a lunedì 19 settembre alle 23:59, i nuovi abbonati e coloro che riattivano la sottoscrizione a Disney Plus potranno usufruire per un mese della piattaforma streaming al prezzo di 1,99€ cliccando qui https://www.disneyplus.com/it-it.

Il Disney+ Day quest’anno si inserisce nel D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presentato da Visa ad Anaheim, CA dal 9 all’11 settembre. Gli abbonati presenti potranno avere accesso a ulteriori vantaggi, oltre a vivere emozionanti annunci e a dare un primo sguardo ai prossimi titoli originali Disney+.

Speciali vantaggi per gli abbonati in onore del Disney+ Day

L’8 settembre, gli abbonati Disney+ e i loro accompagnatori con biglietti e prenotazioni sono invitati a entrare ai Parchi Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Resort in California e al Parco Disneyland di Disneyland Paris 30 minuti prima della normale apertura per prolungare i festeggiamenti*.

Ulteriori festeggiamenti in tutti i Parchi Disney in occasione del Disney+ Day

L’8 settembre, i visitatori del Disneyland Resort in California, del Parco Disneyland a Disneyland Paris e dei Disney’s Hollywood Studios al Walt Disney World Resort in Florida avranno anche altre opportunità. Ammirare decorazioni celebrative, vivere incontri speciali con i Personaggi e celebrare la giornata con diverse photo opportunity.

La mattinata sarà arricchita da un pizzico di polvere magica. I visitatori che soggiornano in alcuni hotel selezionati del Walt Disney World Resort e del Disneyland Resort potranno entrare 60 minuti prima della normale apertura. Questo varrà per tutti i Parchi a tema del Walt Disney World o del Disneyland Resort (con un biglietto d’ingresso valido e una prenotazione). Hong Kong Disneyland festeggerà con gli ospiti che visiteranno il Parco il 10 settembre.

*Ai visitatori potrebbe essere richiesto di verificare di essere abbonati a Disney+. Mostrare la schermata iniziale dell’app Disney+ tramite il proprio telefono. Entrare in anticipo e ricevere vantaggi speciali nei Parchi. Assicurarsi di scaricare l’app Disney+ e di effettuare l’accesso prima dell’arrivo.

La celebrazione annuale, nata nel 2021, della comunità mondiale di Disney+ prevede il debutto di nuovi contenuti. Questo per tutti i brand principali del servizio (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star).

Gli arrivi quest’anno sono: Thor: Love and Thunder (qui la nostra recensione del film), i making of di Obi-Wan Kenobi e Thor: Love and Thunder, il nuovo corto dei Simpson Welcome to the club e la prima serie dell’America Latina Tierra Incógnita, poi Growing Up docu-serie creata da Brie Larson che esplora le sfide, i trionfi e le complessità dell’adolescenza attraverso dieci avvincenti storie di crescita. Avventure estreme con Bertie Gregory, esploratore 29enne di National Geographic che va negli angoli più spettacolari e segreti del nostro mondo selvaggio. Wedding Season la prima serie originale inglese di Star, una commedia romantica d’azione particolare e simpatica. Cars on the Road la serie animata dal franchise Disney e Pixar. Mike (primi 4 episodi, su 8): la miniserie su Mike Tyson, Pistol: la miniserie di Danny Boyle sui Sex Pistols in 6 episodi, tutti subito disponibili, il Pinocchio live action di Robert Zemeckis.