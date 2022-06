Il trailer di Pinocchio in uscita il prossimo 8 settembre, Disney+ Day

La Disney ha appena rilasciato il primo teaser trailer del film Pinocchio del regista Robert Zemeckis, che sarà presentato in anteprima su Disney+ l’8 settembre, data che quest’anno rappresenterà il nuovo Disney+ Day e che porterà dritti al D23 Expo, l’evento più importante per il mondo Disney.

Il teaser offre ai fan il loro primo vero sguardo a Tom Hanks nei panni del gentile intagliatore di legno Geppetto e Luke Evans nei panni del sinistro Postiglione. Anche molti degli interpreti CGI del remake sono presenti in primo piano, tra cui il Grillo Parlante (doppiato da Joseph Gordon-Levitt) e “Honest” John Worthington Foulfellow (la Volpe, doppiato da Keegan-Michael Key). Al contrario, in questo teaser trailer lo stesso Pinocchio (doppiato da Benjamin Evan Ainsworth) appare solo in una singola inquadratura dominata dalla Fata Turchina di Cynthia Erivo. Il teaser mostra anche dialoghi e scene che gli spettatori che hanno familiarità con il film d’animazione originale del 1940 riconosceranno.

When you wish upon a star…⭐ Watch the trailer for the all-new live action #Pinocchio and stream the movie, a #DisneyPlusDay premiere, September 8 on @DisneyPlus. 🧚🪄 pic.twitter.com/D9x5FDKjBc — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) May 31, 2022

La Disney ha annunciato per la prima volta il live action di Pinocchio nell’aprile 2015. I registi Sam Mendes e Paul King sono stati incaricati di dirigere il remake in vari momenti durante la pre-produzione, per poi dimettersi. Zemeckis ha finalmente preso le redini nel gennaio 2020, firmando per dirigere una sceneggiatura scritta in collaborazione con lo sceneggiatore Chris Weitz. Hanks si è unito al progetto (la sua quarta collaborazione con Zemeckis) diversi mesi dopo, nell’agosto 2020.

Nel gennaio 2021 la star de La bella e la bestia Luke Evans si è unito al cast. Diversi altri attori sono stati assunti per il film Disney due mesi dopo, tra cui Gordon-Levitt, Erivo, Key e Lorraine Bracco. A differenza dei suoi co-protagonisti, Bracco darà la voce a un personaggio non presente nel film d’animazione originale, Sofia il gabbiano.

Contemporaneamente, Netflix ha prodotto un film in stop-motion di Pinocchio diretto da Guillermo Del Toro, che uscirà nel dicembre 2022.