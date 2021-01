Di recente la rivista specializzata consultabile online Deadline ha pubblicato un aggiornamento in esclusiva che riguarda Pinocchio, il film in live action Disney attualmente in sviluppo presso i suoi studi.

Luke Evans sarà nel prossimo film di Pinocchio

Stando a quanto riportato da Deadline, Luke Evans, star del film La bella e la Bestia in cui ha interprettao il personaggio di Gaston, interpreterà il cocchiere nella rivisitazione live-action di Pinocchio della Disney diretto da Robert Zemeckis e con Tom Hanks nei panni di Geppetto.

Il film, che è stato recentemente annunciato al Disney Investor Day di dicembre come destinato a essere pubblicato sul servizio di streaming Disney + e non nei cinema, è scritto da Robert Zemeckis e Chris Weitz. Andrew Miano e Weitz stanno producendo la pellicola attraverso la loro azienda Depth of Field.

Il classico animato Disney del 1940 è basato sul romanzo per ragazzi del 1881 Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, scritto da Carlo Collodi. entrambe le versioni dell’opera raccontano la storia di un burattino vivente che, con l’aiuto di un Grillo Parlante, che è una personificazione della sua coscienza, deve dimostrarsi degno di diventare un vero ragazzo.

Luke Evans è apparso nel film Crisis di Nicholas Jarecki al fianco di Gary Oldman, e attualmente fa parte del cast di attori di The Pembrokeshire Murders, che uscirà negli Stati Uniti tramite BritBox il prossimo 2 febbraio.

Evans ha inoltre di recente completato le riprese di un ruolo principale nella miniserie di Hulu Nine Perfect Strangers con Melissa McCarthy e Nicole Kidman, e si sta preparando per iniziare la produzione di La bella e la Bestia questa primavera per Disney +. I crediti cinematografici di Evans includono anche Fast & Furious 7, Dracula Untold, Midway, Murder Mystery, La ragazza del treno e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate.

