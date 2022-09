Lady Oscar (Le rose di Versailles) - In arrivo un film animato per i 50 anni del manga!

Lady Oscar (Le rose di Versailles) – In arrivo un film animato per i 50 anni del manga

Lady Oscar, pubblicato in Italia anche col titolo Le rose di Versailles è un manga di inizio anni ’70 che ad oggi è uno dei successi maggiori in campo anime e manga, data anche la sua nomea prevalsa in un periodo dove anime e manga nel resto del mondo erano considerati di nicchia. Tutti in Italia ricordiamo l’anime e anche la sua sigla.

Oggi da come riportano Comic Natalie e ANN Lady Oscar sta per tornare con un nuovo film di animazione, per festeggiare i 50 anni della prima edizione del manga. Non serviamo noi per ribadire l’enorme successo ottenuto nel corso di questi anni.

In un periodo di nicchia per anime e manga Lady Oscar in Italia insieme a Ken, l’Uomo Tigre e tanti altri è stato il simbolo di una generazione e anche per il resto del mondo il risultato è stato identico, specie se parliamo in territorio giapponese.

Pubblicata in Italia da diverse case editrici (Granata Press, Edizioni BD – J-Pop) il manga di Lady Oscar è un caposaldo del fumetto mondiale non solo per il successo del suo anime ma anche per i temi trattati.

Ponendosi verso un target shōjo il tema centrale della storia e la violenta e drammatica Rivoluzione Francese: intrighi, tradimenti, guerre, violenza, discriminazioni e tanto altro sono raccontati in questo manga tratto dalla matita di Riyoko Ikeda, che ad oggi sta per celebrare i 50 anni della sua opera.

A tal proposito è stata condivisa una key visual dedicata e un breve teaser trailer, entrambi volti ad annunciare un nuovo lungometraggio animato dedicato appunto alla leggenda di Lady Oscar.

In calce potete visionare entrambe le immagini ed anche il trailer, concessi come già accennato tramite Comic Natalie:

Da come potete vedere la clip non aggiunge e non anticipa nulla del film, in pratica è solamente un annuncio volto a pubblicizzare un potenziale film animato dedicato al franchise. Non serve dire che nessuna data di uscita è stata rivelata, dato che non abbiamo neanche un trailer di come sarà il film.

Ricordiamo che J-POP ha ristampato il manga ultimamente in una bellissima edizione!

Ecco invece le immagini promozionali:

FONTE ANN – COMIC NATALIE – YOUTUBE