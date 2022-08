Dragon Ball: Koji Inada disegna la cover del terzo volume del manga

Dragon Ball è il battle manga più famoso a livello mondiale e nonostante tantissimi anni siano passati dalla sua serializzazione, continua a battere record dopo record. Se pensiamo a Dragon Ball Super: Super Hero, troviamo conferma in quanto detto. Si tratta di un film molto apprezzato che debutterà in Italia il 29 settembre e ha avuto un successo incredibile in Giappone.

Inoltre è il secondo film della serie Super, dopo il film incentrato su Broly. Infatti le avventure di Goku proseguono proprio in Dragon Ball Super, disegnato da Toyotaro e supervisionato da Toriyama.

Dragon Ball ha fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump nel 1984, quindi quasi quarant’anni fa. Questo dettaglio è molto importante in quanto c’è un progetto in corso da un po’, che ha l’obiettivo di celebrare i quarant’anni di Dragon Ball. Per farlo ogni mangaka può scegliere una delle cover dei volumi disegnati da Akira Toriyama e ridisegnarla seguendo il proprio stile.

Oggi riportiamo un’aggiornamento che vede Koji Inada, che ha disegnato Dragon quest l’avventura di Dai, unirsi ai festeggiamenti. Il tutto arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

DRAGON BALL Volume 3 by Koji Inada (Dragon Quest: The Adventure Of Dai). This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/iTKaxpJaJE — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 30, 2022

A giudicare dalle due cover, l’adattamento di Inada non è poi così diverso dalla cover di Toriyama (quella visibile a destra). Il mangaka di Dragon Quest ha scelto la cover del volume numero 3.

In questo volume sono contenuti 12 capitoli. Dopo aver concluso la ricerca delle sfere del drago Goku si reca dal maestro Muten per diventare più forte. In questa occasione conosce Crilin, che vuole diventare allievo del maestro. I due ragazzini iniziano così degli estenuanti addestramenti, come quello di portare una ragazza carina al maestro.

I due si imbattono così in Lunch, una graziosa ragazza che quando starnutisce diventa molto violenta. Finiti gli allenamenti i due ragazzi si iscrivono al torneo di arti marziali, il Tenkaichi. Lì incontrano Yamcha, anche lui iscritto al torneo. I tre ragazzi superano le eliminatorie e nel primo incontro Crilin sconfigge il suo avversario, Bacterian.