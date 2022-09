Chainsaw Man sta per approdare su Crunchyroll e oggi ammiriamo novità sul tanto atteso anime. Le avventure tristi e sanguinose di Denji saranno adattate sul piccolo schermo dallo Studio MAPPA, incaricato di produrre un nuovo manga di successo destinato a durare nel corso degli anni.

Ovviamente questo conduce ad un marketing spietato per Chainsaw Man e dopo alcuni trailer e immagini abbiamo l’occasione di ammirare un poster brutale condiviso dalla stessa pagina social del franchise.

Da come potete ammirare in calce come già accennato la pagina ufficiale di Chainsaw Man su Twitter ha condiviso il poster con il suo pubblico proprio di recente, mostrando l’efferata violenza di cui è capace il protagonista.

Da come si può intuire la key art sarà utilizzata per la copertina della prossima rivista di Switch. Nel caso di reperimento di questa rivista è anche possibile accaparrarsi questo bellissimo poster dedicato al manga di Fujimoto.

Colma di diverse sfaccettature dal colore rosso sangue, la nuova illustrazione promozionale dedicata a Denji di Chainsaw Man è davvero esplosiva e proprio per questo il maga è tanto amato e l’anime tanto atteso.

La sua posa da battaglia prende quasi tutta l’illustrazione e la camicia al vento anticipa una battaglia davvero epica. Il poster fa esplodere la forma demoniaca di Denji sul volto dello spettatore che si appresata a vedere la foto, così da aumentare sia la sua ansia che la sua attesa per la serie animata.

Chainsaw Man: il brutale poster che anticipa l’anime

Sicuramente questa non è l’ultima trovata a livello di marketing da parte dell’azienda; senza ombra di dubbio il pubblico potrebbe ricevere altri aggiornamenti di questo genere.

MAPPA sicuramente è uno degli Studi di animazione più promettenti del momento e una serie del genere, così famigerata di certo non poteva non passare nelle loro mani. Il mese di ottobre sarà davvero scoppiettante per quanto riguarda gli anime.

Ricordate che è stata anche annunciata una grande anteprima che coinvolgerà lo Studio in questione. MAPPA infatti ospiterà un’esclusiva mondiale dedicata al primo episodio di Chainsaw Man a settembre, oltreoceano, insieme a nuovi dettagli riguardanti il cast della serie.

Siete ansiosi per la messa in onda di Chainsaw Man?

