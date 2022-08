One-Punch Man ha nuovamente ricordato ai lettori che la minaccia per l’eroe apatico protagonista della storia deve ancora fare il suo debutto, nonostante sia stata annunciata alcuni capitoli fa.

La maggor parte del pubblico per forza di cose credeva fosse Garou, il Cacciatore di Eroi la minaccia più potente, visto che quest’ultimo è divenuto una specie di “Divinità” per via di alcuni eventi che non vi anticiperemo.

Spoiler sul manga

Vi ricordate Shibabawa? Quest’ultima era una famosa veggente capace di prevedere i disastri con una precisione del 100%, così da aiutare l’Associazione Eroi nella risoluzione delle catastrofi.

Nel capitolo 28 del manga il personaggio prevede in un futuro non troppo lontano, una grande e irrimediabile catastrofe, che inevitabilmente porterà alla distruzione della Terra. Muore improvvisamente senza parlare dei dettagli.

Da quel momento tutti sono rimasti in allerta, anche non sapendo a cosa stavano andando incontro. Dopo anni però, apprendiamo che l’Associazione degli Eroi sa più di quanto si pensasse in precedenza.

Il nuovo capitolo di One-Punch Man mostra le conseguenze dell’epica battaglia tra Saitama e Garou, rivelando e mostrando alcuni dettagli che forse i lettori si sono persi ad una prima occhiata.

One-Punch Man: a quanto pare la vera minaccia deve ancora arrivare

Anche se Garou stava per distruggere l’umanità lo scontro con Saitama lo ha riportato alla ragione e per questo Sitch, il Ministro della Giustizia dell’Associazione degli Eroi valuta l’ipotesi di reinserirlo nella lista degli Eroi, in vista della rivelazione della profezia discussa in questo articolo.

Nel corso del manga ci sono state molte ipotesi su quale sia stata la profezia di Shibabawa, ma nessuna delle tali ha condotto ad una verità, lasciando tutto nel dimenticatoio.

Le riflessioni di Sitch nel capitolo 170 però, confermano l’importanza di questo particolare lasciato in sospeso per un tasso considerevole di tempo. Questa grande catastrofe sarà qualcosa di distruttivo e pericoloso, dove neanche Saitama saprebbe bene cosa fare.

Una teoria degli appassionati che già circola su la “grande catastrofe” riguarda proprio Saitama e il suo potere, visto che quest’ultimo potrebbe essere la minaccia, vista la sua incredibile forza capace di distruggere un Pianeta anche con un solo starnuto. Non ci resta che attendere.