Trigun: Stampede è la serie anime in CGI che riporterà in auge Vash the Stampede nel corso del prossimo anno con una nuova serie anime creata da Studio Orange. L’anime avrà una veste completamente nuova rispetto a quella precedente.

Nonostante non ci sia una data ufficiale, nel corso delle settimane arrivano spesso nuove art rivelatorie, comprensive delle ambientazioni in cui la serie sarà ambientata. Per ora sappiamo che l’anime si prepara per l’arrivo nel 2023.

Trigun è stata pubblicato nella sua versione cartacea nel 1995, mentre qualche anno dopo è stato prodotto l’anime cult a cui tutti siamo affezionati.

Sebbene Vash sia tanto amato dal pubblico, l’ultima volta che lo abbiamo visto è stato nel lungometraggio animato dedicato: “Trigun: Badlands Rumble“, uscito nel 2010.

La serie manga originale presenta molti punti importanti non mostrati nell’anime e quindi Stampede potrebbe essere il “posto giusto” per completare l’opera, anche se nulla a proposito è stato ancora confermato.

L’account Twitter ufficiale di Trigun Stampede ha condiviso alcuni concept art dedicati a Vash the Stampede in età giovanile, dandoci anche un piccolo assaggio su alcune location e alcuni soggetti comprensivi del suo passato inerente anche al fratello Knives, che ha abilità simili a Vash ma anche un disprezzo per la razza umana:

Trigun Stampede: nuove art diffondono alcuni dettagli sulla storia

Fortunatamente il celebre creatore di Trigun ha rilasciato un’intervista a proposito della prossima serie animata; dato che Nightow ha avuto un ruolo centrale per questo nuovo adattamento, non possiamo che essere entusiasti delle sue dichiarazioni:

“Appena mi sono approcciato alla produzione ho visto che stavano migliorando il mio manga tramite alcuni riadattamenti mirati.

Pensavo ci sarebbero stati cambiamenti radicali, nuovi, diversi, ma alla fine del tutto ho capito che questo anime era ancora Trigun, solo con una qualità aumentata del tutto diversa dalla versione mia originale.

Questo è Trigun mi sono detto, ripeto. Voglio che i fan sappiano la mia gioia verso questo prodotto, e voglio che lo guardino. Spero anche che dopo averlo visto abbiano le mie stesse reazioni; la mia gioia inerente a questa nuova elaborazione del mio manga è davvero infinita e voglio trasmettere fin dal principio questa emozione al mio pubblico”.