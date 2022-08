One Piece: RED - Il film è quello con l'incasso più alto di sempre in casa Toei Animation, superando anche tutti i film di Dragon Ball

One Piece: Red è il quindicesimo film dedicato al fortunato franchise. Quest’ultimo prende la palla al balzo per presentare e raccontare la storia di Uta, la figlia di Shanks il Rosso.

Il lungometraggio arriverà in tutto il mondo nel corso del mese di ottobre, mentre in Giappone è giù uscito nelle sale, durante il periodo di inizio agosto. Solamente in terra nipponica il film ha raggiunto un traguardo unico fino ad ora, superando anche qualsiasi film di Dragon Ball.

Al momento One Piece: Red ha guadagnato oltre dieci miliardi di yen al botteghino giapponese, che sono circa 73 milioni di euro. Considerando che il film non è uscito nel resto del mondo, le cifre sono veramente da record.

Statisticamente questo dato porta ad un totale di 7,2 milioni di persone hanno visto il film solo in Giappone e come accennato, considerando che è solamente all’inizio, la partner tra Toei e Crunchyroll in autunno avrà un guadagno ulteriore e immensamente unico.

Proprio l’account Twitter ufficiale di One Piece ha condiviso la grande notizia condividendo una nuova immagine per festeggiare il traguardo, affiancandola ad un art originale del sensei Eiichiro Oda:

Un evento storico per i lungometraggi animati dato che ripetiamo, One Piece: RED al momento è la pellicola che ha guadagnato di più in casa Toei, surclassato qualsiasi altro film, compresi quelli di Dragon Ball. Pensate che questi dati sono stati raggiunti in 3 settimane di programmazione.

Il film presenta per la prima volta Uta – la cantante più amata al mondo. La sua voce è incredibile ed è descritta come qualcosa di veramente onirico.

Dopo tanto tempo si incontreranno nuovamente Shank e Luffy, per affrontare un nuovo villain che scuote la Grand Line. Ricordiamo inoltre che nel film sarà presentata nel dettaglio anche la potente e temibile Ciurma di Shanks.

One Piece: Red è attualmente in lista per sfidare film come Jujutsu Kaisen 0 e Demon Slayer: Mugen Train, tentando di sfondare non solo il record attuale della Toei ma anche quello globale riguardante gli anime; le possibilità sono immensamente alte.