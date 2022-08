One Piece Film: Red ha registrato gli incassi più alti di tutti i film della serie

One Piece Film: Red ha fatto il suo debutto da qualche qualche giorno ormai in Giappone e come ci si aspettava il pubblico è corso al cinema. Il quindicesimo lungometraggio, che nasce con l’dea di celebrare l’episodio numero 1000 dell’anime, ha ricevuto tantissime recensioni positive.

Oggi riportiamo che, nonostante il successo dei precedenti film di One Piece, questo nuovo titolo ha registrato il maggior incasso in Giappone dopo solo 10 giorni nelle sale.

Infatti i totali al botteghino dal Giappone sono stati rilasciati lo scorso fine settimana. Dopo aver debuttato oltreoceano più di una settimana fa, One Piece Film: Red ha guadagnato poco più di 7 miliardi di yen. Questo totale, dopo appena una settimana, è già superiore al precedente film di One Piece del 2012, One Piece Film: Z.

Naturalmente, i fan al di fuori del Giappone stanno aspettando impazienti l’arrivo del film. E proprio il debutto internazionale del film sarà un dato interessante da analizzare. Il film ha solo avuto anteprime speciali al di fuori del Giappone, ma il lungometraggio deve ancora debuttare in tutto il mondo.

Questo lungometraggio ha sicuramente scatenato maggiore curiosità tra gli appassionati, visto che i riflettori sono puntati sul misterioso Shanks il Rosso. Sicuramente è uno dei personaggi di cui si sa meno nel manga, nonostante i 25 anni di serializzazione del manga. Inoltre un altro dettaglio non meno importante è la presenza di sua figlia Uta e del legame tra i due personaggi.

Si tratta di un film d’azione e avventura fantasy diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation. Una novità per questo film è la forte partecipazione alla produzione del film di Eiichiro Oda stesso. Infatti secondo Shinji Shimizu, questo è il film a cui Eiichiro Oda ha partecipato attivamente di più. Oda è il produttore esecutivo, ha lavorato sul design dei personaggi ed è anche il revisore della sceneggiatura del film.

La storia si concentra su Uta, la cantante più amata al mondo. Rinomata per nascondere la propria identità durante le sue performance, la sua voce viene descritta come “ultraterrena”. Ora, per la prima volta in assoluto, Uta si rivelerà al mondo in un concerto dal vivo. La storia inizia con la scoperta scioccante che lei è la “figlia” di Shanks il Rosso.