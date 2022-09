One Piece – perché Yamato non si è più unito alla ciurma di Rufy?

One Piece nel corso dei suoi lunghi anni di serializzazione ha appassionato i suoi lettori con tantissime avventure. Il manga di Oda continua ad emozionare i fan, proprio come è successo nell’arco narrativo più lungo di sempre della storia del manga. Si parla chiaramente dell’arco di Wano in cui Rufy e la sua ciurma ha combattuto fino all’ultimo briciolo di energie e forze per rovesciare la schiacciante tirannia dell’Imperatore del mare Kaido. In questo evento bellicoso, Rufy ha risvegliato il Gear Fifth, che gli ha permesso di battere il suo avversario.

Tuttavia si scopre, durante lo scontro, che Kaido ha una figlia di nome Yamato. Per chi non ha ancora letto l’arco narrativo potrebbe credere che avrà combattuto al fianco del padre o per lui, ma così non è. Basti pensare che si identifica come Kozuki Oden. Questo perché, nonstante fosse una bambina, assiste all’esecuzione di Oden e dei Nove Foderi Rossi, chiamata da Kaido successivamente come “ora leggendaria”. Questo perché il figlio dello Shogun di Wano era riuscito a sopravvivere per un’ora nell’olio bollente sorreggendo i suoi seguaci.

Yamato ne rimane assolutamente colpita e anche sconvolta, ma capisce molto bene quale esempio vuole seguire nella sua vita. Di certo non si tratta del padre.

Quando debutta, Yamato afferma continuamente che avrebbe preso il mare per percorrere le orme di Oden. Per farlo decide di viaggiare con Rufy, ma proprio nei momenti finali della permanenza di Rufy a Wano, cambia idea. Dunque perché Yamato non si è più unito alla ciurma di Rufy?

In questa discussione cercheremo di rispondere al perché alla fine Yamato non si è più unito alla ciurma di Rufy.

ODEN È IL SUO MODELLO DI VITA

Yamato venera Kozuki Oden e questo è un dettaglio che si scopre fin da subito, dato che quando entra in scena per la prima volta durante la rivolta, si identifica con il nome del padre di Momonosuke. Quando iniziò a idolatrarlo, dopo aver assistito alla sua esecuzione nella Capitale dei Fiori, la vita di Yamato divenne infernale. A soli 8 anni, Kaido incatena sua figlia impedendole di e gli fu impedito di lasciare Onigashima.

Per 20 anni, Yamato è stato costretto a rimanere sull’isola nonostante volesse esplorare il mondo e vivere una vita libera come Oden. Tuttavia dopo l’arrivo di Rufy su Onigashima la libera dalle catene. Per la prima volta era libera di seguire il suo cuore e dopo la sconfitta di Kaido poteva anche unirsi ai Pirati di Cappello di Paglia. Infatti, Yamato in diverse occasioni ha dichiarato che si sarebbe unita a Rufy.

Ma alla fine cambia idea decidendo di rimanere a Wano. Questo perché, anche se Oden ha navigato con leggende come Barbabianca e Roger, ha iniziato esplorando il suo viaggio da una regione all’altra. Yamato dunque vuole seguire le sue orme. Quindi ha deciso prima di esplorare Wano e solo dopo prenderà il mare.

POCO SPAZIO FRA GLI ALTRI COMPONENTI DELLA CIURMA

Anche se odiava il padre e non voleva avere nulla a che fare con lui, resta comunque la figlia di un ex Imperatore del Mare. Infatti la sua potenza fisica è incredibile. Yamato è un avversario particolarmente forte, tanto che persino Ace, dopo il loro incontro, ha affermato che con la sua forza dovrebbe rivestire il ruolo di capitano di una ciurma. Ha mangiato il frutto del diavolo Dog Dog modello Okuchi no Makami di tipo Zoo Zoo mitologico che le consente di trasformarsi in una sorta di lupo e in suo ibrido. Per conclude possiede tutti e tre i tipi di Ambizione e sa usare quella dell’armatura a un livello tale da colpire l’avversario senza un diretto contatto fisico.

Un personaggio con un profilo del genere, dal punto di vista dello sviluppo, non avrebbe mai avuto spazio. Oda ha sempre mantenuto il trio più potente della ciurma che include Rufy, Zoro e Sanji. Sono loro i combattenti più forti.

Quando Jinbe sembrava superiore sia a Zoro che a Sanji, non si unì subito all’equipaggio. Prima Oda fece in modo che i due lo superassero. Nella guerra di Onigashima, era abbastanza chiaro che Yamato fosse più forte sia di Zoro che di Sanji. Yamato si è rivelato essere un maestro nell’uso avanzato dell’ambizione come ne lo spadaccino, ne il cuoco hanno dimostrato di usare.

OFFRIRE MAGGIORE SUPPORTO ALLO SHOGUN MOMONOSUKE

Dopo la partenza dell’equipaggio di Rufy, Yamato decide di restare sull’isola di Wano sicuramente per esplorarla internamente proprio come ha fatto Oden prima di prendere il mare. Tuttavia il nuovo Shogun di Wano è proprio Momonosuke che come tutti ormai sanno, non è ancora maturo. Sicuramente i suoi ideali sono molto saldi e nobili e sa ben distinguere il bene dal male.

Anche il coraggio non gli manca, ma la sua autostima è ancora poco forte e tende a intimorirsi nelle situazioni di pericolo, nonostante non si tiri indietro. Basti pensare che non ha più aperto il paese e sicuramente per fare in modo che tutto possa sistemarsi al meglio e dare modo agli abitanti di riprendersi. Ma anche se il paese è chiuso, il pericolo è sempre dietro l’angolo e nemmeno i Foderi Rossi potrebbero bastare a difendere Wano e lo Shogun. Per questo Yamato, che è più potente rispetto a loro, rappresenta una sicurezza per l’incolumità dell’isola e degli abitanti.