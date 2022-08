Bleach: Thousand Year Blood War, arrivano aggiornamenti sull’anime

Mancano davvero poche settimane al ritorno della tanto amata Soul Society, con il nuovo anime Bleach: The Thousand Year Blood War-Arc che porterà sullo schermo la parte finale della storia.

L’adattamento anime di Tite Kubo è rimasto incompleto per molto tempo e proprio per questo è tanto atteso. Alcuni aggiornamenti condivisi nella giornata di ieri potrebbe dare un ulteriore conferma sul ritorno degli Shinigami, parlando della piattaforma su cui l’ultima parte della serie verrà rilasciata.

Recentemente quindi, si è discusso nuovamente di questo nuovo adattamento anime riguardante le vicende di Ichigo Kurosaki e degli altri Shinigami che affrontano i temibili Qunicies, in particolare per quanto riguarda il servizio di streaming su cui verrà pubblicato quando finalmente giungerà la sua data di uscita ufficiale.

Al momento non è stato ancora rivelato ufficialmente il servizio streaming che ospiterà Bleach: La Guerra dei Mille Anni di Sangue, anche se attualmente abbiamo qualche speculazione su quando sarà rilasciata questa informazione.

Allo stato attuale delle cose, qualsiasi news riguardante Bleach fa scalpore dato che le informazioni a tal riguardo sono momentaneamente scarne, e quindi ad ogni congettura gli occhi del pubblico sono puntati sull’ultima parte dell’adattamento animato di Tite Kubo.

Un recente articolo pubblicato su Shonen Jump però, ha rivelato una nuova organizzazione riguardante buone nuove su Bleach, confermando che presto saranno rivelati tutti i dettagli sul nuovo anime, anche se al momento è tutto avvolto nel mistero.

Next week jump magazine issue bleach will get anime and exhibition news #bleach pic.twitter.com/AOYX9QwWOJ

— Nayem Siddique ( Saki ) 🇧🇩 (@nayem_saki) August 21, 2022