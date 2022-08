Bleach: annunciata la première della nuova stagione

Bleach è tra le serie manga più iconiche di sempre e come ormai tutti sanno, la serie animata tornerà con nuovi episodi entro la fine dell’anno. Proprio a tal proposito alcuni fan avranno la fortuna di partecipare a un evento speciale prima del debutto dell’anime!

Chiaramente tutti gli occhi sono stati puntati sul nuovo adattamento anime, in lavorazione negli ultimi anni. Il suo debutto è previsto per questo autunno. Adesso l’attesa si sta facendo più difficile per gli appassionati.

La saga della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni di Bleach sarà disponibile in tutto il mondo entro la fine di ottobre. Tuttavia oggi riportiamo un aggiornamento che arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Bleach. Questa annuncia che alcuni fortunati fan in Giappone potranno partecipare a un evento speciale in anteprima l’11 settembre. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Questo sarà un concorso che permetterà a 1000 fan di assistere alla proiezione in anteprima dei primi due episodi del nuovo anime di Bleach.

Bleach: La guerra sanguinosa dei mille anni uscirà questo ottobre e farà parte del programma anime altamente competitivo dell’autunno 2022. Tuttavia al momento non c’è una data di uscita ufficiale.

Ci si aspetta una serie di episodi di altissima qualità, in quanto Tite Kubo ha supervisionato tutto il processo di sviluppo della serie. Il mangaka stesso ha spiegato che solitamente non è un tipo da farsi coinvolgere in questi lavori e intromettersi quasi nello sviluppo dell’adattamento animato. Tuttavia questa volta, Kubo confessa che il suo coinvolgimento e il suo contributo saranno utili per il divertimento dei fan, quindi sta aiutando ogni volta che ha possibilità di farlo.

Ricordiamo che la Saga della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni è l’ottava del manga e la diciassettesima dell’anime Bleach, dove si svolgerà l’inizio dell’arco finale di Bleach. All’inizio di questo nuovo arco, la dodicesima divisione si impegna per cercare di scoprire la strana scomparsa di cavità in diverse parti del mondo umano.