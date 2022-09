One-Punch Man è uno dei manga Seinen più popolari e seguiti degli ultimi anni. Si tratta di una serie che è nata dalla mente di ONE il quale pubblicava i capitoli online registrando 10 milioni di visite raggiunte e una media di circa 20.000 visite al giorno. Successivamente Yusuke Murata si è inserito nel progetto e ha fatto in modo di dare vita alle store di ONE con il suo stile pazzesco. Infatti il Saitama come lo conosciamo tutti è proprio merito dell’abilità di Murata, come anche tutti i momenti e i combattimenti incredibili dell’eroe. Ma quali sono i migliori 7 momenti da rivedere di One-Punch Man?

One-Punch Man è carico di ironia, infatti la serie di ONE e Murata si fonda prorpio su questa. Vuole dunque ironizzare tutti gli shonen “classici”, giocando con gli scontri epici e la dopo aver perso i genitori tragicamente.

Saitama è un tizio qualsiasi senza un lavoro e con una vita noiosa. La sua vita però cambia dopo il suo primissimo scontro in cui salva un bambino in pericolo. In questa situazione si ricorda che voleva diventare un eroe e l’essersi ricordato che era il mestiere che voleva fare da piccolo, gli ha provocato una forte nostalgia. Questo è l’unico vero dramma di Saitama.

Ma nella serie animata di One-Punch Man ci sono diversi momenti memorabili, legati a scene divertenti e scontri spettacolari. In questa discussione infatti l’obiettivo sarà individuare e analizzare i 7 momenti da rivedere della serie animata di One-Punch Man. Non ci saranno solo momenti legati agli scontri, ma anche alcuni molto divertenti.

I 7 momenti da rivedere della serie animata di One-Punch Man

L’incontro con Garou Il test dell’Eroe Saitama perde i super sconti del supermercato Saitama distrugge una meteora Lo scontro contro la Gente del Sottosuolo Saitama contro il Gigante Saitama salva Genos da Mosquito Girl

7) SAITAMA SALVA GENOS DA MOSQUITO GIRL

In questa scena c’è tutto il genio di ONE in cui mescola la componente comica con l’originalità di mostrare sempre il predominio del potere del protagonista. Tutto comincia con un’invasione di insetti e Saitama mentre si occupa di innaffiare le piante, vede una zanzara e cerca di schiacciarla senza riuscirci. Finisce per inseguirla.

Si scopre che l’invasione di insetti è opera di Mosquito Girl, che semina il panico. Genos la intercetta e la affronta ma non riesce ad avere la meglio. Interviene così Saitama che salva Genos visibilmente in pericolo e con uno schiaffo elimina Mosquito Girl.

6) SAITAMA CONTRO IL GIGANTE

In questa scena, una delle prime che vede Saitama in azione, è assolutamente divertente. Questo perché appare improvvisamente una minaccia, caratterizzata da un gigante con suo fratello scienziato sulla sua mano. Quest’ultimo è riuscito a trasformarlo in un Gigante e così facendo a renderlo l’essere più potente dell’universo. Sono entrambi sicuri ed entusiasti del potere raggiunto.

Improvvisamente però compare Saitama che si posiziona sulla spalla del gigante. In questo momento si consuma una scena assolutamente da riguardare perché quando lo scienziato urla al fratello che c’è qualcosa sulla sua spalla, lui tenta di schiacciarla con la mano come se fosse una zanzara. Senza volerlo il Gigante utilizza la mano dove teneva suo fratello e finisce per schiacciare lui a morte. Saitama poi lo finisce con un solo colpo senza sforzarsi.

5) LO SCONTRO CONTRO LA GENTE DEL SOTTOSUOLO

Il protagonista della serie manga e anime di ONE e Murata è davvero imbattibile. Gode di una forza sconvolgente, così tanto da essere superiore a ogni minaccia aliena. Questo lo rende molto triste e abbattuto, in quanto non c’è competizione e nessuna emozione nel fare quello che fa.

Ma improvvisamente viene attaccato, mentre dormiva a casa sua, da un gruppo di mostri provenienti dal sottosuolo e sono davvero forti al punto da mettere Saitama in difficoltà. Questa situazione però non abbatte il protagonista che, al contrario, ne è felicissimo. Riesce a battere anche il Re del sottosuolo, ma tutto questo è solo un sogno.

4) SAITAMA DISTRUGGE UNA METEORA

Una delle situazioni più interessanti che danno prova del potere di Saitama è quando sfonda una meteora. Questa scena inizia con Genos che cerca di fermare una meteora che sta cadendo dritta nella Città Z. Vede Metal Knight, eroe di grado sette di classe S, e gli chiede aiuto. Metal Knight si rifiuta di lavorare con Genos ma attacca comunque la meteora per testare la sua nuova arma. Quando nulla funziona, Saitama si presenta per distruggere la meteora ovviamente con un solo pugno.

3) SAITAMA PERDE I SUPER SCONTI DEL SUPERMERCATO

Saitama come passatempo fa l’eroe, ma nella vita di tutti i giorni è un ragazzo normale. Talmente normale che anche lui vuole approfittare degli sconti per fare la spesa.

Questa è probabilmente la scena più comica della serie. Inizia con Genos e Saitama che si trovano faccia a faccia con la creazione genetica di nome Scarabeo Asura. Il mostro è davvero pericoloso infatti mette KO Genos contro un muro prima di invitare Saitama a combattere. Genos torna volando per cercare di combattere Asura, ma viene facilmente sconfitto. Riprova ad attaccarlo ma non riesce a batterlo.

Questa scena è anche memorabile perché in questa occasione rivela a tutti come ha raggiunto quel tale potere di forza. Asura, stupito della rivelazione di Saitama, sblocca la sua forma più potente dicendo che sarà fuori controllo per una settimana. È qui che Saitama realizza che ha perso i super sconti del supermercato e dalla disperazione elimina il nemico in un solo pugno.

2) IL TEST DELL’EROE

Il test dell’eroe non poteva mancare. Genos e Saitama decidono entrambi di diventare eroi registrati. Per fare in modo che ciò accada, devono sostenere il test dell’eroe per ottenere la loro classifica di eroe. Saitama supera tutte le sfide fisiche ma supera a malapena la scritta guadagnandosi un grado C mentre Genos ottiene un grado S.

1) GLI INCONTRI CON GAROU

In questa posizione riportiamo il rapporto particolare che c’è tra Garou e Saitama, che li porterà a scatenare una rivalità molto pericolosa. I due personaggi tendono a incontrarsi tante volte. Ogni volta Garou si imbatte in Saitama e ogni volta che lo fa viene eliminato in modo esilarante. Sono momenti divertenti ma anche frustranti perché qualsiasi mossa tenti sul suo rivale, questo finisce sempre per sconfiggerlo e metterlo al tappeto facilmente.