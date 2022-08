One Piece: svelate le taglie ufficiali di Crocodile e Mihawk

One Piece dopo la conclusione ufficiale dell’arco di Wano ha avviato il suo ultimo arco narrativo. Questo è iniziato in modo intenso dove, anche se non ci sono stati altri scontri o momenti culminanti, ha presentato novità importantissime.

Dopo aver sconfitto Kaido, Rufy è diventato Imperatore del mare, ma non è l’unico. Infatti un altro personaggio affianca Rufy a questa altissima carica. Stiamo parlando di Buggy il Clown. Questo ha suscitato tanti dubbi sul come ci sia riuscito ma chiaramente è stato un fraintendimento della marina.

Infatti Buggy fa parte dell’organizzazione che voleva mettere in piedi Crocodile, chiamata Cross Guild. Insieme a lui c’è anche Mihawk e entrambi minacciano Buggy per essere responsabile di aver loro sottratto la leadership della Cross Guild.

Quindi il capitolo 1058 di One Piece ha spiegato come è nata la Cross Guild e ha mostrato le nuove taglie. Tra queste ci sono anche quelle di Mihawk e Crocodile.

Secondo il governo mondiale, Mihawk è ricercato per un’enorme taglia pari a di 3,59 miliardi che è più di Rufy. Per quanto riguarda Buggy, la sua taglia è pari a 3,18 miliardi di berry da quando i Marines sono stati portati a credere che fosse il leader della Cross Guild. E quando si tratta di Crocodile, l’uomo vale ben 1,96 miliardi di berry.

Come si può ben capire, la Cross Guild vale un sacco di berry e Mihawk guida il gruppo con la sua taglia impressionante. In effetti, quando si tratta di gruppi, la Cross Guild ha il valore complessivo più alto con quasi 9 miliardi. Eppure, nonostante il suo potere, Mihawk non è nemmeno vicino a toccare la taglia più alta del governo mondiale per un individuo. Quel titolo appartiene ancora a Kaido poiché il capitano dei Beast Pirates è ricercato per oltre 4,6 miliardi di berry.

Le taglie sono in sistema molto importante nel manga di Oda in quanto permettono al governo mondiale di distinguere i pirati in termini di pericolosità. Per i pirati invece è motivo di orgoglio e soddisfazione personale.