One Piece: un personaggio di rilievo è ancora vivo!

I colpi di scena in One Piece sono sempre dietro l’angolo e tutti gli appassionati lo sanno bene. Dopo più di vent’anni di serializzazione Eiichiro Oda ha sicuramente dimostrato una costanza sorprendete nel tenere alta l’intensità del manga e di conseguenza l’attenzione dei lettori.

Dopo la pausa di un mese per preparare quello che sarà l’ultimo arco narrativo di One Piece, l’arco narrativo di Wano si è concluso definitivamente e il capitolo 1058 ha visto l’equipaggiamento di Rufy lasciare l’isola alle spalle.

Al momento non ci sono scontri, lotte o situazioni difficili in quanto i nostri pirati sono appena tornati a navigare, ma Oda sta presentando tutte le conseguenze dello scontro violento per rovesciare il dominio tiranno di Kaido e non solo.

Nel primo caso il mondo ha visto Rufy diventare il nuovo Imperatore del mare e la sua taglia schizzare in alto come anche quella del suo equipaggiamento. Dall’altro invece bisogna tornare un po’ indietro all’inizio delle violente vicende di Wano.

Nella saga del Reverie ci sono alcune novità che hanno visto la pirateria muoversi in un modo più deciso. Prima di tutto il governo decide eliminare definitivamente la flotta dei sette e poi l’Armata Rivoluzionaria guidata dal padre di Rufy, Monkey D. Dragon, è pronto a rovesciare i Draghi celesti.

Si tratta di una mossa assolutamente azzardata e pericolosa, ma l’obiettivo è rivoluzionare proprio il mondo. E il personaggio che entra in azione per dare concretezza al piano è Sabo.

Dopo le vicende di Wano non ci sono altre notizie o aggiornamenti su questo. Ma nel capitolo 1058 nelle pagine finali del capitolo una voce si sente dal lumacofono, e si tratta proprio di Sabo.

Dunque l’imperatore delle fiamme, che ha ereditato il frutto del Diavolo di Ace, è vivo. Soprattutto può confermare una voce che il mondo dà per certa dopo le vicende di Wano. Ossia che il padre di Bibi, il Re di Alabasta Nefertari Cobra.

Non c’è ancora chiarezza sulla vicenda ma per questo ci penserà Sabo. Quello che lascia pensare è però la reazione di Dragon. Infatti è felice di sapere che Sabo sia vivo, ma se confermerà di aver ucciso Cobra non tollererà in alcun modo la sua presenza.