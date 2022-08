Hunter x Hunter: il doppiatore di Killua parla della serie animata

Hunter x Hunter è in pausa da diversi anni, ma c’è speranza all’orizzonte. Questo perché Yoshihiro Togashi all’inizio di quest’anno è tornato su Twitter con una sua pagina ufficiale dove quotidianamente rilascia aggiornamenti mentre lavora al manga.

Inoltre oggi riportiamo che di recente, una delle doppiatrici principali dell’adattamento animato della serie ha espresso la sua opinione sul ritorno.

Dopotutto, ci sono poche persone al mondo che amano Hunter x Hunter più di Mariya Ise. L’attrice, che è anche impegnata con Le bizzarre avventure di JoJo al giorno d’oggi, è nota soprattutto per aver doppiato Killua. Quindi, quando Crunchyroll è stato in grado di chiedere all’attrice tutto sul ritorno di Hunter x Hunter, ha detto che non aveva idea sullo sviluppo del manga e sulla direzione presa nell’attuale arco narrativo.

Ha infatti risposto che l’arco narrativo del Continente Oscuro è qualcosa di cui non si sa davvero come vada. Le direzioni che potrebbe prendere sono molte. Quindi ha condiviso che lei insieme ai suoi colleghi, aspettano informazioni su questo.

Naturalmente, l’attrice ha anche condiviso la sua reazione al recente approdo di Togashi sui social media. Ise ha detto di non aver avuto alcun preavviso prima che i tweet del mangaka diventassero virali. Non era sicura dell’autenticità del profilo, ma dopo aver parlato con alcune fonti, è rimasta sbalordita nello scoprire che Togashi ha annunciato il suo ritorno su Twitter.

All’inizio non sapeva se l’account fosse autentico. Ma in seguito, alcuni mangaka di Jump vicini a Togashi hanno ricevuto conferma da lui stesso. Questo perché i colleghi di Togashi hanno condiviso i tweet di Togashi per diffondere la voce.

Al momento, non si sa quando Hunter x Hunter tornerà, ma Togashi sta lavorando sodo al manga. Ci sono state alcune battute d’arresto lungo la strada, ma Togashi sembra ancora molto determinato a continuare il lavoro. Di fatto nonostante i problemi di salute il mangaka non accenna a perdere di vista i suoi obiettivi e a non deludere i fan.