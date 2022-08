Hunter x Hunter: Togashi condivide nuovi aggiornamenti sui capitoli

Hunter x Hunter rimane tra i più importanti manga Shonen mai disegnati. Gli appassionati sono tantissimi e i più fedeli aspettano con ottimismo il ritorno del manga. Tuttavia sono passati diversi anni dall’ultimo capitolo di Hunter x Hunter.

Dopo anni di silenzio Togashi però è tornato a far parlare di se dopo essere approdato su Twitter. Gli appassionati hanno iniziato a entusiasmarsi immaginando il ritorno della serie. Yoshihrio Togashi è diventato il mangaka più seguito al mondo grazie in parte a un flusso costante di aggiornamenti sul ritorno della serie sul social.

Oggi riportiamo che il mangaka ha offerto ai fan un ulteriore aggiornamento sullo stato dei nuovi capitoli del manga.

L’ultimo capitolo di Hunter x Hunter ha continuato la storia dell’arco del Succession Contest, stampato su Weekly Shonen Jump nel 2018.

Dunque sono passati circa quattro anni dall’ultimo capitolo pubblicato. Dopo quel momento, Togashi non ha fatto alcun accenno sulla conclusione della serie. Al momento il manga vede un certo numero di membri della famiglia reale combattere per raggiungere la cima della catena alimentare.

Yoshihiro Togashi stesso dunque, attraverso il suo account Twitter ufficiale, condivide alcuni importanti aggiornamenti. Questi riguardano i capitoli che vanno dal 393 al 399. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Per quanto riguarda il capitolo 393, Togashi annuncia che ha concluso la ripresa della ripresa specifica. Per quanto riguarda il capitolo il manoscritto legato all’effetto dello sfondo è tornato tra le sue mani e quindi il suo lavoro prosegue. I tre capitolo successivi sono in attesa che gli vengano restituiti. invece nel capitolo 398 Togashi ha terminato di creare lo sfondo del baloon. Sta solo aspettando di riavere l’effetto dello sfondo. Sul capitolo 399 invece, il mangaka sta creando il suo effetto sullo sfondo del baloon.

Dunque il lavoro del mangaka prosegue, nonostante i problemi di salute di cui ha recentemente parlato di nuovo. Ma al momento Shueisha non ha annunciato nessun ritorno ufficiale del manga. Dunque nonostante questi aggiornamenti, non si può pensare nulla ufficialmente. Riguardo l’adattamento anime non si sa nulla circa un possibile ritorno.

L’ultimo episodio più recente della serie anime di Studio Madhouse risale al 2014, portando a termine l’arco dell’Elezione del nuovo presidente, che ha seguito il devastante Arco del Formichiere.