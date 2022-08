Gli Anelli del Potere: trailer finale, calendario episodi e colonna sonora

Il trailer finale de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato pubblicato da Prime Video, che distribuirà l’attesissima serie dal 2 settembre. La piattaforma ha pubblicato anche la colonna sonora ufficiale e il calendario degli episodi.

Il nuovo trailer della durata di due minuti e 36 secondi evidenzia l’epica vastità della Terra di Mezzo nella sua Seconda Era. Rivela come i leggendari e amati personaggi di Tolkien si uniranno, contro ogni aspettativa e attraverso grandi distanze, per difendersi dal temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. In queste immagini della nuova attesissima serie, le sorti si scontrano e vari personaggi sono messi alla prova di fronte al male imminente.

Nel teaser compaiono importanti componenti del cast: Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), High King Gil-galad (Benjamin Walker), e Celebrimbor (Charles Edwards); i Pelopiedi Elanor ‘Nori’ Brandyfoot (Markella Kavenagh) e Largo Brandyfoot (Dylan Smith); The Stranger (Daniel Weyman); i númenóreani Isildur (Maxim Baldry), Eärien (Ema Horvath), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle), e Queen Regent Míriel (Cynthia Addai-Robinson); i nani King Durin III (Peter Mullan), Prince Durin IV (Owain Arthur) e Princess Disa (Sophia Nomvete); la Gente del Sud Halbrand (Charlie Vickers) e Bronwyn (Nazanin Boniadi); e l’elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Córdova).

I primi due episodi della serie drama di cui si vorrebbero produrre cinque stagioni saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in varie lingue in più di 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 2 settembre (dalle ore 3 a.m.). Gli episodi successivi saranno poi rilasciati uno alla settimana nei venerdì seguenti (alle 6 a.m.). Fino al finale della prima stagione – composta da otto episodi – disponibile dal 14 ottobre (6 a.m.). Gli episodi saranno disponibili simultaneamente in tutto il mondo, così che i fan possano vivere l’esperienza di visione contemporaneamente.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

La serie è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay e vede protagonista il cast composto da Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, e i produttori Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è co-executive producer e regista con J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

Il primo teaser trailer ha debuttato durante il LVI Super Bowl, diventando il suo trailer più visto di sempre, con 257 milioni di visualizzazioni a 24 ore dal debutto.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la colonna sonora

Amazon Studios ha pubblicato The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack) la colonna sonora composta dal Premio Emmy Bear McCreary, lo stesso de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Lo score include anche il tema musicale principale “The Lord of the Rings: The Rings of Power,” composto dal Premio Oscar Howard Shore. I clienti Amazon Music avranno accesso anche a due tracce esclusive della colonna sonora: “Find the Light” e “The Promised King.”

CLICCA QUI per ascoltare The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack). I CD e gli LP fisici si possono pre-ordinare QUI e QUI, mentre una versione in vinile Amazon Exclusive QUI.

Dopo l’uscita di ogni episodio, Amazon Music pubblicherà un album a settimana contenente la colonna sonora integrale di ciascun episodio, oltre ad altri bonus track disponibili solo su Amazon Music.

The Season One: Amazon Original Series Soundtrack include anche le performance di due attrici della serie: Sophia Nomvete (Princess Disa) nella traccia “A Plea to the Rocks” e Megan Richards (Poppy Proudfellow) che canta il brano “This Wandering Day”.

Lavorando tra gli iconici Abbey Road Studios, gli AIR Studios e il Synchron Stage a Vienna, McCreary ha registrato e composto ore di musica per la colonna sonora, intrecciando i suoi temi musicali originali in un tappeto sonoro per un’intera orchestra sinfonica, con coristi e vivaci strumenti folk.

“Gli splendidi romanzi di J.R.R. Tolkien e i loro adattamenti cinematografici hanno avuto un profondo impatto sulla mia immaginazione per quasi tutta la mia vita” ha affermato McCreary. “Sono onorato di aver composto la musica che accompagnerà gli spettatori attraverso i principali eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo”.