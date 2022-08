I Cavalieri dello Zodiaco: annunciato il manga spin off su Poseidone

I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) è una delle serie più famose in Italia. La sua fama è legata alla serie animata prodotta dalla Toei Animation. Questa infatti è considerata come uno dei grandissimi successi anime degli anni ottanta. Infatti alcuni riconoscimenti ne attestano il successo, poiché è vincitrice del premio Animage nel 1987.

Oggi riportiamo una novità legata al manga! Infatti il numero di ottobre della rivista Champion RED di Akita Shoten ha rivelato che Tsunaki Suda lancerà un nuovo manga spinoff del manga Saint Seiya di Masami Kurumada.

Questo sarà intitolato Saint Seiya: Rerise of Poseidon e debutterà nel numero della rivista il 16 settembre!

La storia del manga inizia quando una nuova minaccia sorge mentre i guerrieri di Atena sono impegnati a combattere l’Ade. Per combattere la nuova minaccia, Poseidone, l’imperatore del mare, si risveglia.

Sarà dunque interessante scoprire le vicende dal punto di vista di Poseidone. Si tratta del Dio e Re del mare, fratello di Zeus e Ade. Nemico di Atena sin dall’epoca mitologica, a partire dalla prima Guerra Sacra per il possesso dell’Attica. Quando si risveglia s’incarna sempre nel corpo dell’erede della famiglia Solo, magnate del commercio marittimo greca.

All’epoca dei miti Poseidone scatenò una guerra ad Atena per conquistare l’Attica. Durante questo conflitto furono creati gli ordini di guerrieri delle due divinità. Da una parte i Guerrieri dei Mari di Poseidone e dall’altra i Cavalieri di Atena.

La guerra terminò con la sconfitta del dio dei mari e l’inabissamento di Atlantide. Atena scelse i Blue Warriors a fare da guardia con il compito di sorvegliare il passaggio per il regno di Poseidone al Polo Nord.

Kurumada ha pubblicato il manga originale Saint Seiya dal 1986 al 1990. Il manga ha ispirato numerosi anime televisivi, progetti di anime video originali, film anime e manga spinoff. La serie originale conta ben 35 milioni di copie stampate.

Inoltre un film live-action del manga intitolato Knights of the Zodiac è attualmente in produzione. Il film uscirà nel 2023.