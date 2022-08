One Piece: l’attore di Sanji si mostra in una nuova clip di allenamento

One Piece, come ormai tutti gli appassionati sanno, sta entrando definitivamente nel suo arco finale. Dopo la conclusione ufficiale dell’arco di Wano, Rufy e la sua ciurma si appresta a salpare per proseguire il suo viaggio.

Ma i progetti che coinvolgono One Piece non riguardano solo il manga. Infatti ricordiamo che gli appassionati sono curiosi di scoprire qualcosa di più sull’adattamento live-action di Netflix della serie di Oda.

LEGGI ANCHE:



I 10 scontri più cruenti negli Shōnen

Sappiamo che coprirà i primi archi della serie e oggi riportiamo un aggiornamento sull’attore Taz Skylar, che interpreterà il ruolo di Sanji. Sicuramente quello che dovrà dimostrare sullo schermo è l’abilità prinicipale del cuoco. Ossia calciare. Infatti l’attore ha condiviso un video in cui si allena proprio a calciare. Sicuramente è un modo per meglio entrare nel suo personaggio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Ha condiviso l’allenamento di Taz Skylar per meglio entrare nel suo ruolo. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Sanji's actor in the One Piece Live Action, Taz Skylar, practicing kick fighting pic.twitter.com/hxxMex1grK — Artur – Library of Ohara ➜ One Piece Film RED (@newworldartur) August 22, 2022

Ricordiamo che oltre a Taz Skylar gli altri attori interpreteranno i seguenti personaggi della serie:

Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Rufy ;

; Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro ;

; Emily Rudd nei panni di Nami ;

; Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp.

La serie live-action adatterà l’arco della Saga East Blue e i fan sperano che il prodotto finale sarà all’altezza degli alti standard del franchise animato.

Il mangaka di One Piece, Eiichiro Oda, svolgerà il ruolo di produttore esecutivo della serie live-action. L’anno scorso, riferendosi agli attori scelti, ha detto che si sono basati tantissimo sul loro viso, le dimensioni delle loro bocche e mani, il modo in cui si comportano, la loro voce, le loro capacità di recitazione, la loro altezza, l’equilibrio tra la ciurma di Cappello di Paglia.

Dopo numerose discussioni circa il cast, hanno deciso di coinvolgere persone in tutto il mondo! Chiaramente ci vorrà più di tempo per portare a termine questo progetto, ma Eiichiro Oda è fiducioso del risultato finale e che alla fine tutti gli appassionati rimarranno stupiti.