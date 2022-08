Dragon Ball Super ha chiuso i battenti per quanto riguarda la saga di Granolah con il capitolo 87. L’ultima storyline ha non solo ha presentato alcuni personaggi e nuove forme per i protagonisti, ma anche un nuovo villain, gli Heeter e un frammento del passato di Goku.

Infatti prima di iniziare il nuovo arco narrativo e per concludere quello attuale, il manga ha concesso un bel momento tra Goku e Bardack, coronando gli ultimi tasselli di un passato che non c’è più.

Ovviamente se non avete ancora letto l’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, ovvero il capitolo 87, è meglio non continuare la lettura.

Bardack ha infatti avuto un ruolo decisivo in questo arco narrativo, non solo per aver salvato Granolah e sua madre dagli Heeter in passato, ma ha anche permesso a Goku di sbloccare una nuova consapevolezza del suo Ultra Istinto, capace di tener testa a Gas.

Infatti in passato il padre di Goku è riuscito a sconfiggere Gas, anche se il guerriero Saiyan era di infimo livello, grazie solo al suo orgoglio. Anche se il guerriero non ha avuto una trasformazione effettiva, molti fan credono che Bardack prima di morire abbia appreso le basi dell’Ultra Istinto senza saperlo.

Dragon Ball Super: l’arco narrativo si chiude con un momento emozionante tra Goku e Bardack!

Goku thinking of Bardock after getting his scouter back was so wholesome ❤️😭 pic.twitter.com/mJXo5xfG0t — SLO (@SLOplays) August 19, 2022

A tal proposito l’utente SLO Plays ha quindi condiviso l’ultimo momento padre e figlio presente nella saga appena conclusa, ricordando quando fatto da Bardack anche dopo la sua scomparsa.

Facciamo bene a ricordare questo momento dato che l’arrivo di Freezer ha oscurato questo delicato e bellissimo momento tra i due Saiyan.

Infatti lo storico villain di Dragon Ball ha nuovamente rimescolato le carte in tavola con un’entrata ad effetto, eliminando violentemente sia Gas che Elec, mostrando anche una nuova e potente forma che prende il nome di Black Freezer.

Dragon Ball Super ha annunciato, successivamente a questa conclusione, che andrà in pausa per un tempo indeterminato per prepararsi anche all’avvio del nuovo arco narrativo, probabilmente incentrato anche sulla nuova forma di Freezer e tante altre cose riguardanti il suo allenamento.

Avete apprezzato questo commovente momento?