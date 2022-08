One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1058!

One Piece è pronto ufficialmente a lasciare l’isola di Wano e salpare verso la nuova destinazione. Così, la lunghissima avventura con Momonosuke e Kin’emon, il cui incontro con Rufy risale a Punk Hazard, si conclude definitivamente. Il tutto è accaduto nel capitolo 1057. Verso le ultime pagine del capitolo si assiste al commovente saluto tra la ciurma di Rufy e il nuovo Shogun.

Ora però si fa sul serio, e dopo aver spiegato e chiarito le ultime cose su Wano, la ciurma protagonista proseguirà il suo viaggio. Oggi infatti riportiamo alcune interessanti anticipazioni del capitolo successivo di One Piece.

Tutti coloro che non hanno intenzione di leggere in anteprima ciò che accadrà, sarebbe meglio non proseguire con la lettura.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 1058 si intitolerà “Il nuovo Imperatore” e scopriremo tutte le taglie della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia aggiornate!

Infatti quella di Zoro sarà, ovviamente, la più alta dopo quella di Rufy. La taglia dello spadaccino è salita a ben 1,101,000,000 miliardi di Berry!!

Ma quelle subito dopo più alte sono quella di Jimbe, di ben 1,100,000,000, Sanji che schizza a 1,032,000,000.

Anche la taglia di Robin si avvicina al miliardo, infatti la sua sale a ben 939 milioni! Quella di Nami ammonta circa a 360 milioni, Usopp a 500 milioni, Franky a 400 milioni e Brook sale a 380 milioni. La taglia di Chopper invece, la più bassa, ammonta a 1000 Berry.

Il capitolo 1058 si apre con la scoperta che Buggy non è il vero leader della Cross Guild. Se è diventato uno dei nuovi quattro Imperatori, è per errore della Marina. Questo spiegherebbe tante cose.

L’errore della Marina è dettato dal fatto che al centro del manifesto della Cross Guild ci sia Buggy, Per questo hanno pensato che il fondatore sia lui. Ma in realtà chi ha fondato la Cross Guild è Crocodile!

Poi Crocodile ha invitato anche Mihawk a unirsi a lui e ha accettato.

Proprio Buggy pare abbia un grosso debito con qualcuno. Uno dei membri della Cross Guild, Mihawk era noto come il cacciatore della marina.

Vengono rivelate anche le taglie dei tre volti presenti sul manifesto della Cross Guild: