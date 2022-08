Spider-Man No Way Home torna al cinema con 11 minuti di scene inedite

Dopo l’annuncio di qualche mese fa in giro per il globo, ora la conferma da Sony Pictures. La nuova versione estesa di Spider-Man No Way Home arriverà al cinema anche in Italia, vediamo i dettagli.

Spider-Man No Way Home (qui la nostra recensione del film) dopo l’uscita a dicembre scorso e poi anche in home video ad aprile, punta a raggiungere i 2 miliardi di incasso e nell’anno dell’anniversario della sua controparte cartacea a fumetti, torna al cinema nella soprannominata “The More Stuff Version” con 11 minuti di scene inedite non presenti nell’edizione home video, che però non porterà il film alle 2 ore e 49 della versione internazionale.

Le date italiane della nuova uscita al cinema saranno dal 18 al 22 settembre all’interno della rassegna #Cinemainfesta. Le prenotazioni per i biglietti si apriranno giovedì 25 agosto.

In Spider-Man No Way Home per la prima volta nella storia cinematografica, viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di Super Eroe in conflitto con la sua vita normale e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo squarcia un buco nel loro mondo. Così facendo libera i cattivi più potenti che l’Uomo Ragno abbia mai dovuto combattere in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo altererà per sempre il suo futuro, ma anche il futuro del Multiverso.

Il film è stato un vero evento al cinema facendo record al box office già nel primo weekend di programmazione e dando uno scossone alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast del film vecchi e nuovi volti: Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man, Zendaya: Michelle “MJ” Jones-Watson, Benedict Cumberbatch: Dr. Stephen Strange, Jacob Batalon: Ned Leeds, Jon Favreau: Happy Hogan, Jamie Foxx: Max Dillon / Electro, Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin, Alfred Molina: Otto Octavius / Dottor Octopus

Benedict Wong: Wong, Tony Revolori: Eugene “Flash” Thompson, Marisa Tomei: May Parker, Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man, Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man.