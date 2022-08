Gundam: The Witch from Mercury ecco la data ufficiale di uscita!

Gundam: The Witch from Mercury uscirà nel mese di Ottobre in tutto il mondo

Ad ottobre il pubblico sarà sommerso di nuove e vecchie serie anime: da My Hero Academia e Bleach, fino a passare per Mob Psycho 100, Spy x Family e sicuramente tanti altri, gli appassionati di anime si stanno preparando anche per il prossimo capitolo inerente al franchise mecha : Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury.

Con la prima protagonista femminile in assoluto nel franchise, la serie si pone un nuovo obiettivo a passo con i tempi, rilasciando il nuovo lavoro nel mese di ottobre, come anticipato dal titolo.

Prima dell’arrivo ufficiale della serie verrà rilasciato un episodio prologo che donerà un’idea generale di quello che sarà il nuovo filone narrativo, preparando i fan ad una nuova epopea.

Ricordiamo che l’episodio in questione è stato proiettato in anteprima in Giappone presso la Gundam Yokohama Factory, lo stesso luogo che ospita il Walking Gundam a grandezza naturale. Il 1° settembre potrebbe essere la data ufficiale per quanto riguarda l’uscita dell’episodio prologo.

Il prologo sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di Gundam, dove ovviamente sarà anche possibile recuperare il resto del materiale precedente, in occasione di Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury, la prima serie del franchise che avrà una ragazza come protagonista.

Se non conoscete la storia riguardante Gundam: The Witch From Mercury, vi accenniamo che quest’ultima è ambientata in un’epoca in cui numerose corporazioni sono entrate nello spazio per diffondere un nuovo sistema economico.

Una ragazza (la protagonista) proveniente dal pianeta Mercury si trasferisce alla Scuola di Tecnologia Asticassia, gestita dal Gruppo Beneritt che domina tutta la produzione e l’industria inerente ai mobile suite. Il suo nome è Suletta Mercury. Con una nuova luce nel suo cuore, la ragazza affronta un nuovo Universo sconosciuto al fine di sopravvivere e vivere una nuova vita.

Nonostante questa sia la prossima serie anime in cantiere, il franchise sta lavorando ad altro, tra cui il film live-action di Netflix e il sequel del film Flash di Hathaway.

Cosa ne pensate di questa nuova avventura? Il tutto sembra promettere molto bene e la protagonista sembra davvero interessante, cosa ne dite?