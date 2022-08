Vinland Saga: il manga è vicino alla conclusione

Vinland Saga è tra i manga che ha riscosso maggiore successo nel corso degli anni di serializzazione. Oggi riportiamo che il manga disegnato da Makoto Yukimura è molto vicino alla conclusione. A condividere questo annuncio è il mangaka stesso.

L’insider shonenleaks ha condiviso questo aggiornamento importante direttamente sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

VINLAND SAGA Manga End is Near!

Series Author says, "As a matter of fact, there are not that many roadmaps left. We are not that far away from the final chapter"

Source: Crosstalk between Makoto Yukimura & Hajime Isayama pic.twitter.com/xAdC7nb8hz

— Shonenleaks (@shonenleaks) August 22, 2022