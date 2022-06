Vinland Saga: il regista parla della seconda stagione

Il regista che lavora alla seconda stagione di Vinland Saga ha entusiasmato i fan sugli episodi della nuova stagione!

L’adattamento animato della lunga serie manga di Makoto Yukimura è iniziata nel 2019 e due anni dopo è stato confermata una seconda stagione in lavorazione.

Finora i progressi hanno avuto costanza sulla nuova stagione. E di recente è arrivato un aggiornamento molto importante. Infatti è stato pubblicato un nuovo trailer e un nuovo poster.

Oltre a queste due importanti novità relative alla seconda stagione di Vinland Saga eccone un’altra. Il regista che non produrrà la seconda stagione con lo studio MAPPA, Shuhei Yabuta, ha voluto stimolare i fan con un messaggio rilasciato sulla sua pagina Twitter.

Ha parlato fondamentalmente su cosa aspettarsi dai nuovi episodi. Di seguito riportiamo l’aggiornamento del regista:

Showy events will decrease and the pace of the story will slow down. However, the emotions of the characters move more greatly and fiery. I promise that there is a unique experience like no other. I hope you all enjoy season 2!#VINLAND_SAGA pic.twitter.com/uW4ArxRtB6

— やぶた Shuhei Yabuta (@yabshu55) June 8, 2022