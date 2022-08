Jujutsu Kaisen: in arrivo novità sulla seconda stagione animata

Jujutsu Kaisen è una delle più grandi serie animate in circolazione, dopo il grandissimo successo riscosso dalla prima stagione animata. Infatti ora tutti gli occhi sono puntati sulla seconda. I fan sono infatti in attesa di ogni aggiornamento sul suo ritorno.

Proprio per questo oggi riportiamo un nuovo report che ha confermato un importante aggiornamento sulla seconda stagione. Questo verrà pubblicato tra meno di un mese.

La notizia arriva direttamente dal Giappone ed è dunque attendibile che un aggiornamento sulla seconda stagione in lavorazione da Studio MAPPA è in arrivo. Il tutto viene confermato infatti dall’insider WSJ_manga che ha riportato tutto sulla sua pagina Twitter.

Jujutsu Kaisen rilascerà uno speciale televisivo il 18 settembre per i fan in Giappone. L’evento rivelerà nuove informazioni sulla seconda stagione. Di seguito è possibile dare un’occhiata a quanto detto direttamente dalla fonte:

Jujutsu Kaisen will broadcast a Special TV Program on September 18th at 17:00 JST after the series' rebroadcast of Episode 24.

That program will reveal new information regarding TV Anime Season 2, scheduled to air in 2023.https://t.co/1bIk1z1T7u pic.twitter.com/T0t7DlOBFk

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 21, 2022