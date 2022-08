One Piece: RED - Il regista del film conosce il finale del manga!

One Piece: RED – Il regista del film sa come finirà il manga

One Piece: Red è finalmente approdato nelle sale nipponiche lo scorso 6 agosto, con la promessa di arrivare anche nel resto del mondo nel corso dell’autunno dello stesso anno.

Nonostante la supervisione di Eiichiro Oda, che ha comunque contribuito alla creazione del quindicesimo film del franchise il film è diretto da Goro Taniguchi il quale è anche a conoscenza di un grande segreto.

In una recente intervista dedicata appunto alla promozione del film, è stato infatti svelato che il sensei Oda ha rivelato il tanto atteso finale di One Piece al regista Goro Taniguchi, con l’intervistatore che esplicava nel dettaglio i motivi per cui era importante che il regista sapesse qualche informazione in più.

Sebben ricordate il noto regista ha una lunga esperienza con il brand, che dura da quasi 25 anni, visto che i primi lavori sul franchise anime sono arrivati proprio da lui stesso.

Nel 1998 infatti, Goro è stato il regista del primo progetto anime dedicato al franchise, che anticipava la serie originale ormai composta da più di 1000 episodi.

Parliamo del primo OVA, quindi un progetto se vogliamo importante quanto il manga stesso, visto che anticipava uno dei più grandi successi di sempre.

Nonostante il franchise non era ancora famigerato ha comunque avuto un’uscita nelle sale in Giappone, ottenendo anche un discreto successo. L’ OVA può essere visto anche integralmente su Youtube: il titolo è One Piece: Defeat The Pirate Ganzack.

Oltre all’anime tratto dal manga di Eiichiro Oda, il regista Taniguchi ha ovviamente partecipato anche ad altri progetti inerenti a brand come Code Geass, Space Dandy, Gundam e molti altri.

Ovviamente non abbiamo ancora una data precisa per quanto riguarda la fine ufficiale del manga, anche perché quest’ultima è stata annunciata da poco, successivamente agli eventi conclusivi della Saga di Wano.

In alcune interviste inerenti al manga di One Piece il sensei Oda ha accennato ad una durata potenziale per la fine della serie, anticipando e promettendo almeno altri tre anni delle avventure di Luffy e i Mugiwara. Come ben sappiamo è tutto relativo.

Il grande segreto inerente al celebre One Piece è ancora velato, con il pubblico che spera in una degna conclusione comprensiva di tutto, capace di non lasciare ancora una volta tutto in sospeso.

Voi cosa pensate accadrà nel finale di One Piece ?