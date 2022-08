Vediamo quali sono i migliori KO di Rufy in One Piece

One Piece è tra i manga più popolari a livello mondiale e continua ancora oggi a catturare tantissimi appassionati di diverse generazioni offrendo contenuti interessanti e originali. Quello che Eiichiro Oda è riuscito a creare è una serie in cui il protagonista principale si trova sempre al centro delle vicende che vogliono condurlo al suo obiettivo finale: diventare il Re dei Pirati. Ma quali sono i migliori (o peggiori) KO di Rufy in One Piece?

Per farlo prende il mare e si ritrova ad affrontare tantissimi nemici che hanno i suoi stessi interessi nella maggior parte dei casi. Questi diventano scenari molto importanti anche per la crescita di Rufy sia dal punto di vista della forza e delle abilità, sia da quello mentale.

Monkey D. Rufy è sicuramente tra i personaggi più forti mai disegnati da Oda, e questo potrebbe risultare banale visto che si tratta del protagonista principale, ma la prospettiva è diversa.

Il suo senso di giustizia e il suo essere puro lo spingono a supportare il più debole e a punire chi ferisce in modo gratuito e violento. A Rufy basta questo per agire e non pensa minimamente alle conseguenze di quello che si può verificare in seguito. In battaglia ce ne sono diversi di esempi di questo tipo per questo in questa discussione l’obiettivo principale sarà quello di analizzare i migliori 5 KO di Rufy nel manga.

One Piece – I migliori 5 KO di Rufy

Rufy colpisce violentemente il Drago Celeste Charloss; Lo scontro contro Doflamingo; L’attacco fatale durante lo scontro contro Rob Lucci; Rufy contro Arlong; Cappello di Paglia mette al tappeto Blueno

One Piece – I migliori 5 KO di Rufy

5) CAPPELLO DI PAGLIA METTE AL TAPPETTO BLUENO

Durante l’arco narrativo di Enies Lobby Rufy mette in mostra un potenziale incredibile. L’obiettivo della ciurma era quello di salvare Nico Robin, che si trovava nelle grinfie di Spandam. Tuttavia la situazione si rivela subito spigolosa perché Rufy e la sua ciurma devono vedersela contro il CP9. A tal proposto Cappello di Paglia dopo aver sconfitto oltre 10000 soldati si ritrova davanti a Blueno sul tetto del Tribunale. Messo alle strette, Rufy decide di usare il Gear Second, sconfiggendo l’avversario con un Jet Bazooka che sembrava non avergli fatto nulla. Ma il colpo era talmente veloce che Blueno non si era ancora reso conto del danno subito.

One Piece – I migliori 5 KO di Rufy

4) RUFY CONTRO ARLONG

Questo scontro sa un po’ di nostalgia in quanto siamo nei momenti iniziali del viaggio di Rufy. Durante il suo viaggio dunque inizia a reclutare i membri della sua ciurma fino ad arrivare a Nami, che si trovava sotto le grinfie dell’uomo-pesce Arlong. Quest’ultimo considerava Nami molto utile per via delle sue capacità come cartografa. Pur trattandola come un membro della ciurma, le imponeva di disegnare le carte nautiche per la sua ciurma. Quindi le condizioni di vita di Nami erano dure. Rufy tuttavia, entra in scena seminando scompiglio per liberarla. Durante lo scontro violento contro Arlong, Rufy decide di distruggere Arlong Park. Prepara quindi un colpo violentissimo allungando la sua gamba verso l’alto per poi scagliarla verso il suolo. Riesce non solo a mettere KO Arlong, ma distrugge l’intera struttura.

One Piece – I migliori 5 KO di Rufy

3) L’ATTACCO FATALE DURANTE LO SCONTRO CONTRO RUB LUCCI

Durante la saga di Enies Lobby i pirati di Cappello di Paglia vogliono salvare Nico Robin ma per farlo devono affrontare il CP9, un nemico molto forte. L’individuo più temibile è Rob Lucci che si scontrerà alla fine contro Rufy. Lo scontro tra i due si divide in diverse fasi e posti diversi. Il Gear Second di Rufy non essendo efficace, spinge il protagonista ad attivare il Gear Third. Il primo colpo fa quasi svenire Lucci, scagliandolo oltre il muro della torre fino ad una nave della Marina. Tornati sulla torre, supportato dalle parole di Usopp, Rufy resiste al Rokuogan di Lucci e mette tutta la sua furia nel suo ultimo colpo per proteggere la sua ciurma. Sferra dunque il Gom Gom Jet Gatling, una scarica serie di pugni talmente veloci e potenti da far sembrare di essere colpito da una dozzina di avversari.

2) LO SCONTRO CONTRO DOFLAMINGO

Questo arco narrativo è fondamentale per assistere allo sviluppo del potere di Rufy, che si trova ad affrontare un pirata fortissimo, Doflamingo. L’obiettivo principale dello scontro è salvare Law, che rischiava di morire. Rufy batte il clone di Do Flamingo e poi salva Law. Messo alle strette da Do Flamingo, sfodera una nuova tecnica, il Gear Fourth, con la quale riesce a ribaltare lo scontro. Do Flamingo tenta di tenergli testa usando i poteri “risvegliati” del suo frutto, ma inutilmente.

1) RUFY COLPISCE VIOLENTEMENTE IL DRAGO CELESTE CHARLOSS

I draghi celesti sono il vertice assoluto del mondo di One Piece e la loro autorità è considerata assolutamente incontestabile. Tuttavia per Rufy questo non conta. Infatti Charloss sparare ad Hacchan, che si era camuffato per nascondere la sua identità, e balla intorno a lui, mentre giaceva sanguinante sul pavimento. Molte persone erano disgustate ma sapevano di non avere il potere di fare nulla. Qualsiasi atto contro di lui avrebbe invitato e un ammiraglio a inseguire il colpevole. Si tratta va in pratica una condanna a morte. Nonostante ciò, Rufy non ha esitato un secondo prima di sferrare uno dei pugni più iconici nella storia degli anime moderni, rendendo giustizia ad Hacchan.