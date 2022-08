Dragon Ball FighterZ è stato recentemente annunciato da Bandai Namco Entertainment e dallo sviluppatore Arc System Works. Le nuove versioni saranno disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Fin dalla sua uscita ufficiale nel 2018 il picchiaduro Dragon Ball FighterZ è stato uno dei giochi di combattimento più apprezzati e competitivi degli ultimi anni, grazie al suo gameplay impostato alla perfezione per il genere.

Sebbene il titolo stia iniziando ad “invecchiare” di qualche anno, Arc System Works vuole comunque portarlo sulla nuova generazione di console casalinghe, inserendo qualche aggiornamento accattivante.

Bandai Namco ha rivelato che Dragon Ball FighterZ approderà finalmente sia PS5 che su Xbox Series X in una data non ancora decisa e confermata dalla stessa azienda.

Nonostante sia una bellissima notizia di per sé, l’azienda produttrice ha anche rivelato che queste nuove versione avranno il netcode rollback.

Se non siete a conoscenza di questa meccanica dovete sapere che il netcode rollback è considerato la migliore forma di input senza lag per i giochi di combattimento online.

Praticamente se si aggiunge il rollback al videogioco, la qualità del gioco nelle partite online dovrebbe migliorare in maniera esponenziale.

[#DBFZ]

The release of the PlayStation🄬5 and Xbox Series X|S versions of “DRAGON BALL FighterZ" with the rollback netcode system implemented has been decided.

*More information will be released at a later date. Please await for further details. pic.twitter.com/EuYwbbIKwD

— Bandai Namco Esports (@BNEesports) August 7, 2022