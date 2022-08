Dragon Ball Super: Super Hero, Toyotarō ha imparato molto dal film!

Dragon Ball Super: Super Hero in terra nipponica è arrivato da quasi due mesi nelle sale cinematografiche e tra poco approderà nel resto del mondo, compresa l’Italia. Dato che il nuovo lungometraggio, per una volta, non si concentra su Goku e Vegeta ma su Gohan e Piccolo, l’attuale disegnatore del manga ha espresso la sua particolare opinione sul film.

In una recente intervista fatta al mangaka Toyotarō, l’autore ha espresso il suo amore per il film, insieme alle tante lezioni apprese durante la visione di quest’ultimo.

Toyotarō e Akira Toriyama attualmente stanno lavorando in coppia per quanto riguarda Super: parlando del manga infatti, il primo scrive e disegna le nuove storie dei guerrieri Z, mentre il secondo, ovvero l’autore originale controlla e conferma tutto l’operato.

Se vogliamo parlare dell’arco di Granolah il Sopravvissuto ad esempio, ricordiamo che lo stesso Toyotarō ha creato tutto, persino l’Heeter, avendo la conferma dello stesso Toriyama nel corso del tempo.

Attualmente non abbiamo nessuna informazione di Shonen Jump riguardante il prossimo arco narrativo del manga, anche se attendiamo con ansia le nuove avventure che dovrebbero anche abbracciare il nuovo potere di Goku.

Dragon Ball Super: Super Hero, Toyotaro ha imparato molto dal film!

A tal proposito l’attuale disegnatore di Dragon Ball ha parlato delle lezioni apprese dal film Super Hero:

“Sono andato al cinema a vederlo numerose volte per capire il sensei come ragionava e costruiva le sue storie, cercando di penetrare l’anima del prodotto. Trovo l’idea davvero affascinante e devo dire che il tutto funziona davvero benissimo. Le battute sono costruite alla grande e riescono a scandire anche un buon ritmo dell’umorismo. Nonostante tutto sento ancora di aver tanto da imparare e quindi ho adorato molto “studiare” e apprendere da questo film”.

Con Dragon Ball Super: Super Hero che arriverà nelle sale di tutto il mondo nel corso di questi mesi, quindi anche in Italia, avremo un ritorno della controparte animata del franchise, visto che ormai non si vedeva più nulla dall’Arco del Torneo del Potere. Da allora il tutto è proseguito con il manga che ha rivelato alcune nuove trasformazioni davvero interessanti che potrebbero portare a spunti futuri accattivanti.