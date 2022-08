Da Wolfwalkers a Luck: l’amore di Apple Tv Plus per la cultura irlandese

C’è un interessante anello di congiunzione fra le due produzioni animate proposte finora da Apple Tv Plus, la piattaforma streaming della Mela, almeno per quanto riguarda i lungometraggi: Wolfwalkers e il nuovo Luck, disponibile dal 5 agosto in streaming.

Stiamo parlando della cultura e delle tradizioni folkloristiche irlandesi, esplorate in due modi diversi ma complementari. Due film da vedere assolutamente in lingua originale, per coglierne tutte le sfumature culturali.

Wolfwalkers e le antiche leggende irlandesi su Apple Tv Plus

Wolfwalkers, tra i migliori film d’animazione del 2020 e candidato all’Oscar, è irlandese come la patria raccontata, un suggestivo mix di Irlanda e Inghilterra, sedi di antichi dissapori. Robyn Goodfellowe è una giovane aspirante cacciatrice di lupi inglese trasferitasi da Londra con il padre: lei vorrebbe cacciare invece che occuparsi della casa e delle faccende, mentre il padre serve al seguito di Lord Protector, il sovrano che come da nome dovrebbe “proteggere” la città.

Nella foresta vive invece l’irlandese Mebh Óg MacTíre, con la madre e un branco affiatato di lupi. Lei è una wolfwalker, un popolo selvaggio nativo che non solo può “sussurrare ai lupi” ma anche trasformarsi in essi quando dorme, facendo finire il proprio corpo in una sorta di trance. Un bel giorno le due si incontrano, fanno amicizia e questo porterà le loro vite a cambiare per sempre.

Un incontro-scontro tra cacciatori e lupi, che ribalta ancora una volta la visione tra predatori e prede, in odore di Dragon Trainer. Lord Protector dovrebbe proteggere la città perché come in una favola tramandata dai tempi antichi del folklore locale, si tratta in realtà di una tirannia mascherata da protezione, e rischia di provocare la morte di tutto il villaggio oltre che la fine della foresta circostante. Ma ci penseranno Robyn e Mebh a sistemare le cose.

La cultura e la tradizione irlandese trasudano dai dialoghi e dagli accenti delle due protagoniste, e l’animazione compie un lavoro quasi pittorico nel trasporre in immagini l’atmosfera locale, suggestiva e affascinante.

Luck e la scaramanzia tra fortuna e sfortuna su Apple Tv Plus

Nel nuovissimo Luck, appena arrivato sulla piattaforma, i protagonisti sono la ragazzina più sfortunata al mondo e un gatto nero scozzese di nome Bob (grazie all’accento con cui Simon Pegg si deve essere divertito molto), simbolo di sfortuna per antonomasia ma in realtà visto come portafortuna nella cultura scozzese. Il loro incontro porterà scompiglio – proprio come quello di Robyn e Mebh – in entrambi i mondi – quello umano e quello delle Terre della Fortuna e della Sfortuna.

Ambientato ai giorni nostri e non in epoca medievale, Luck fa riflettere su quanto troppo spesso affidiamo la nostra vita e le nostre responsabilità alla buona e alla cattiva sorte, e tra le righe mostra nuove credenze legate alla cultura irlandese e scozzese. Non solo i suddetti gatti neri, ma anche i leprecauni portatori di fortuna, uno dei simboli del folklore irlandese, qui grandi protagonisti – soprattutto quello doppiato dal Capitan Uncino di C’era una volta Colin O’Donoghue.

Le Terre della Fortuna e della Sfortuna prendono spunto dai colori irlandesi nella loro struttura e resa visiva, con il verde preponderante e con un ingegnoso meccanismo di distribuzione della buona sorte che prende sempre ispirazione dalla tradizione e cultura irlandese.

