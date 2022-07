Studio Ghibli: guarda la mappa del Ghibli Park

Lo Studio Ghibli è lo studio di animazione giapponese più importante e popolare a livello mondiale. Non a caso il regista Miyazaki ha realizzato lungometraggi del calibro di Kiki – Consegne a domicilio, Il vicino di casa Totoro e La città incantata, che hanno letteralmente conquistato tutti.

Come si sa da qualche tempo, Studio Ghibli ha deciso di regalare qualcosa di più tangibile ai propri fan in relazione ai lungometraggi, come ad esempio farli immergere direttamente nella realtà dei loro film più importanti. Per farlo hanno annunciato il parco tematico chiamato Ghibli Park. Finora, i fan hanno potuto osservare le prime immagini sulla costruzione del parco ma oggi condividiamo la sua prima mappa completa per coloro che sono curiosi.

L’immagine arriva sito web di Ghibli Park in Giappone. L’insider ghibliotheque ha riportato direttamente sulla sua pagina Twitter la mappa. Di seguito ne condividiamo il contenuto:

Ooh, here's the map for the Ghibli Park! https://t.co/yK4pfZfZ3i pic.twitter.com/A0hFT2lHEy — Ghibliotheque – A Podcast About Studio Ghibli (@ghibliotheque) July 20, 2022

Come si può vedere, la mappa mostra solo una delle numerose aree che compongono l’attrazione. Questa prima immagine mostra l’area del parco prevista per un’apertura autunnale e include tutto da Il mio vicino Totoro, Laputa – Castello nel cielo e altro ancora.

Il parco è caratterizzato da tantissime aree naturali e su questo Miyazaki è personalmente intervenuto. Dopo l’interruzione del progetto diversi anni fa, lo Studio Ghibli ha sottolineato di voler preservare quanta più natura possibile durante la realizzazione di questo parco.

La compagnia infatti è tutta incentrata sulla conservazione. Quindi coloro che hanno intenzione di visitare il parco possono aspettarsi di vedere tutti i tipi di natura grazie al Parco Commemorativo di Aichi.

E per chi vorrà visitarlo, il Ghibli Park aprirà ufficialmente il 1° novembre di quest’anno. Diversi concorsi hanno avuto luogo in Giappone offrendo biglietti in anteprima. Alcune aree del parco sono aperte agli ospiti in questo momento. Una volta che l’area sarà aperta ufficialmente, Ghibli Park inizierà a lavorare sulle sue aree aggiuntive poiché ne conterrà cinque in totale. Il primo ad aprire è la foresta di Dondoko, e a seguire il grande magazzino Ghibli, La collina della giovinezza, il villaggio di Mononoke e la valle delle streghe.