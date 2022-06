Studio Ghibli: la foresta de Il mio vicino Totoro potrebbe diventare riserva protetta

Lo Studio Ghibli è in assoluto lo studio di animazione più famoso al mondo e i film che l’hanno portato al successo sono tantissimi. Basti dire che il successo è culminato con la vittore dell’Oscar con il film La città Incantata.

Altri film come Kiki – consegne a domicilio, Il castello errante di Howl e Il mio vicino Totoro, hanno mostrato come lo studio Ghibli abbia posto una fortissima attenzione per la natura risplende in quasi tutti i progetti che intraprende.

Il regista Hayao Miyazaki ha reso lo studio sinonimo di scenari meravigliosi e il regista viaggia spesso attraverso il Giappone per trovare ispirazione.

In effetti, questi viaggi hanno aiutato Miyazaki a pensare a Il mio vicino Totoro anni fa, e ora la foresta che ha dato vita al film chiede di diventare una riserva protetta.

Si tratterebbe di una svolta importante anche per dare spazio alle politiche di sostenibilità territoriale, che ora più di prima sono al centro del discorso legato alla cura della Terra.

La città che ha ispirato Miyazaki è Tokorozawa e si trova appena a nord di Tokyo. Questo punto ospita l’area di Kaminoyama e le sue foreste rurali.

Miyazaki ha studiato queste aree durante lo sviluppo di Il mio vicino Totoro. Il regista ne rimase talmente innamorato e colpito dal suo fascino che si è persino trasferito nell’area negli anni ’70.

Adesso la città sta cercando di trasformare parte della foresta di Kaminoyama in una riserva naturale.

Secondo i funzionari del governo, la città prevede di convertire 8,6 acri di foresta in una riserva protetta. Gli attuali proprietari della proprietà hanno accettato di vendere il terreno alla città per una somma vicina ai 20 milioni di euro.

Ora, la città sta finanziando risorse per creare la riserva insieme a dedicata fondi del governo e lo Studio Ghibli sta dando il suo contributo.

Anche i fan si impegnano con le donazioni. Lo Studio Ghibli sta stampando riproduzioni di dipinti per coloro che offrono generosi contributi.

Lo studio stamperà un totale di cinque scene de Il mio vicino Totoro, ma ne verrà realizzata un numero limitato. Attualmente, Studio Ghibli supporterà il crowdfunding offrendo 1.000 di queste riproduzioni come ricompensa ai donatori.