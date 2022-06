Studio Ghibli: ritarda l’apertura di una parte del parco tematico

Lo Studio Ghibli è tra i più importanti studi di animazione e di successo globale del Giappone. Miyazaki è colui che con film come Il mio vicino Totoro, Kiki – consegne a domicilio, Il castello errante di Howl e La città incantata ha conquistato il mondo intero. Di fatto proprio con La città incantata ha vinto l’Oscar!

Sappiamo che i fan potranno vivere una vera esperienza unica immergendosi di persona nel mondo di Miyazaki grazie al parco a tema!

Dopo anni travagliati a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia non passerà molto tempo prima che l’area si apra completamente.

Infatti una parte del parco aprirà entro la fine dell’anno e ci saranno altre parti del parco a tema in arrivo.

Tuttavia, sembra che l’apertura di alcune sue parti più attese ritarderà.

L’aggiornamento proviene dallo stesso Ghibli Park ed è ancora in costruzione vicino a Nagoya. Dopo aver aperto parte del parco ai fan all’inizio di quest’anno, i suoi dirigenti hanno confermato che una parte dell’area non aprirà in tempo.

Di quale parte si tratta?

Ci riferiamo all’area dedicata al castello errante di Howl. Questa sta ritardando la sua apertura per una buona ragione.

Il castello errante di Howl doveva essere celebrato in un’area del parco chiamata Witch’s Valley. Il film prenderà vita insieme a parti che coinvolgono anche Kiki – Servizio domicilio.

Witch’s Valley però verrà aperto più tardi del previsto. Ciò è dovuto a problemi di costruzione poiché lo Studio Ghibli insiste che quest’area aderisca a determinate tecniche architettoniche canoniche ai suoi film.

Dopotutto, Il castello errante di Howl e Kiki – Servizio a domicilio sono fortemente legati all’architettura europea.

Pertanto, i costruttori del Ghibli Park dovranno utilizzare materiali e tecniche tradizionali per ricreare i luoghi dei film per il parco.

Questo tipo di costruzione richiederà più tempo per essere completato rispetto ai progetti moderni. I progettisti del parco ammettono anche che i materiali necessari per costruire la Witch’s Valley sono difficili da trovare.

Il team avrà bisogno di legni duri come frassino e quercia per completare il progetto. E come tale, Witch’s Valley aprirà a marzo 2024 anziché nell’autunno 2023.