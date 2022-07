Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Ecco il primo trailer

È stato pubblicato un teaser trailer completo per la serie che porta in vita la storia della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien.

Amazon Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer completo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, con immagini mozzafiato della preistoria della Terra di Mezzo.

Nel trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere vengono mostrate molte nuove immagini, che vanno dalle riprese panoramiche mozzafiato che compongono le varie terre dell’ambientazione, alle presentazioni dei personaggi e ai dialoghi in primo piano. La narrazione iniziale chiarisce che questa storia sarà veramente l’inizio della Terra di Mezzo, adattando la tradizione creata da Tolkien per le origini del suo mondo e delle razze che lo popolano. Le rispettive culture di Elfi, Nani, Uomini e Hobbit sono accennate con un breve confronto verbale del ruolo di ciascuna razza, oltre alle immagini degli attori che le interpreteranno. Nel complesso, il trailer è ricco di magia, battaglie e strane creature.

In precedenza era stato diffuso un breve teaser de Gli Anelli del Potere, incentrato su alcuni dei personaggi chiave dello show, come Sadoc Burrows, l’Alto Re Gil-galad, il Principe Durin IV, Arondir e Bronwyn, un nuovo personaggio umano guaritore che sarà interpretato da Nazanin Boniadi. È probabile che ulteriori rivelazioni e clip arriveranno presto, dato che la serie ha promesso di essere molto presente nella Hall H del Comic-Con di San Diego, che inizierà la prossima settimana.

Piuttosto che essere un adattamento di un singolo libro o di una serie, Gli Anelli del Potere unisce le leggende canoniche della Terra di Mezzo in una serie prequel ambientata migliaia di anni prima degli eventi delle opere più conosciute di Tolkien, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Il regista della serie J.A. Bayona sostiene che Gli Anelli del Potere, che dovrebbe essere una serie di 50 ore e cinque stagioni, è così ampia da non poter essere considerata una serie televisiva. Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno aggiunto in una recente intervista che Gli Anelli del Potere avrà più azione di “qualsiasi show televisivo o di streaming che abbiamo mai visto”.