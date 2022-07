Dragon Ball Super: Super Hero è una delle pellicole più attese dagli appassionati, dato che il film non è stato ancora diffuso nel resto del mondo. In Italia arriva il 29 settembre.

Nell’attesa di una pubblicazione globale le informazioni trapelate e diffuse sono solamente provenienti da terra nipponica.

Grazie alle proiezioni in questione i fan hanno avuto modo di scoprire qualche info in più sul film, soprattutto sulla nuova forma di Gohan.

Per gentile concessione di Chronicles su Twitter che ha condiviso uno sguardo a uno degli storyboard di Dragon Ball Super: Super Hero, abbiamo il nome ufficiale del nuovo potere scaturito nel figlio di Goku.

Durante uno di questi spettacoli è emerso una scheda di presentazione del film, e i fan hanno subito notato che la forma di Gohan era descritta in modo diverso.

Secondo questo documento la nuova forma di Gohan era chiamata Final Gohan e non Gohan Beast come si ipotizzava antecedentemente, anche se probabilmente il nome era temporaneo.

Infatti sembra che il tutto sia stato cambiato in fase di sviluppo. La dicitura “Final Gohan” probabilmente era stata usata per via del fatto che la nuova forma apparisse nella parte finale del lungometraggio.

Infatti da come potete vedere in calce la conferma di Gohan BEAST avviene definitivamente, confermando quanto detto nel corso di queste settimane.

A differenza della forma di Piccolo confermata da Toriyama, Gohan non aveva ancora un nome ufficiale!

Ma quando la versione cinematografica è stata completata, Final Gohan Finale è stato cancellato per fare spazio appunto, alla forma BEAST!

#SuperHeroSpoilers

The official storyboard of #DragonBallSuperSuperHero presented to fans at theatres starting today, reveals that Gohan's new form was initially called "Final Gohan" during the production.

Later, it was changed to "Gohan BEAST." pic.twitter.com/vLpz01ij5B

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) July 9, 2022