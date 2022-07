Dragon Ball Super: l’anime potrebbe ritornare nel 2023

Nelle ultime settimane Dragon Ball ha fatto parlare di se con il lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero, che ha debuttato in Giappone l’11 giugno di quest’anno. Per quanto riguarda però la serie animata che adatta il manga, sono passati alcuni anni.

Ma oggi riportiamo un rumor che potrebbe scaldare molto la fanbase del manga disegnato da Toyotaro e supervisionato dal maestro Toriyama. Di fatto ci può essere la probabilità che l’adattamento animato di Dragon Ball Super torni l’anno prossimo, nel 2023. L’aggiornamento arriva dall’insider DBSChronicles direttamente dalla sua pagina Twitter e di seguito ne riportiamo il contenuto:

I can confirm:

1. Weekly Dragon Ball episodes set after the "Universe Survival Arc" are in production. Anime will be back in 2023.

2. NEW DB Movie after SH is currently in pre-production. Toei is planning to release movies once in 2-3 years.

That's all for now. pic.twitter.com/KJzol2P3Jw

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) July 5, 2022