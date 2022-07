Dragon Ball Super è una delle pellicole più viste nelle sale giapponesi con degli incassi degni del franchise.

Per celebrare l’uscita Akira Toriyama sta concedendo alcune interviste, e oggi andremo a scoprire cosa ha rivelato sulla nuova forma di Piccolo.

Il materiale promozionale fino a questo momento era stato altamente discreto, ma ora Toei Animation ha iniziato a rivelare tutti i momenti più rilevanti del film per convincere il resto del pubblico ad andare in sala.

Tra i tanti spoiler è spiccata anche la nuova forma di Piccolo. Pochi giorno dopo l’uscita nelle sale nipponiche, alcune immagini erano già trapelate e il pubblico ha iniziato a discutere delle nuove trasformazioni.

Akira Toriyama ha rivelato alcune chicche sul lavoro inerente a Piccolo, confermando di aver avuto qualche piccola problematica sulla trasformazione.

“Visto che non è possibile modificare i suoi capelli, ho provato a renderlo molto più grosso”, ha spiegato il mangaka al riguardo del processo di creazione del personaggio.

Dragon Ball Super: Super Hero, Toriyama parla della nuova forma di Piccolo!

Il colore della nuova trasformazione di Piccolo è stato confermato in base ad alcune scelte tecniche, dato che questa trovata avrebbe dato un nuovo volto al namecciano:

“La scelta è virata sul colore della sua pelle, dato che variandola il pubblico avrebbe distinto la sua forma originale con questa più potente. Comunque è complesso gestire le trasformazioni del personaggio”.

Next up, the aptly-named Orange Piccolo: pic.twitter.com/es7uKKFi2y

— Todd Blankenship (@Herms98) June 28, 2022