Dragon Ball Super: Super Hero: svelato il nome ufficiale della forma di Cell

Dopo tanti rumors il nuovo film della serie di Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Super Hero, riporterà in scena l’iconico villain di Dragon Ball Z, Cell.

L’aspetto dell’androide non è proprio come quello che conosciamo in Dragon Ball Z. Akira Toriyama, dopo il debutto del film nelle sale giapponesi, si apre più liberamente riguardo alcune delle nuove idee rivoluzionarie introdotte nel film. Il mangaka spiega la nuova forma di Cell in Dragon Ball Super: Super Hero.

Il nuovo lungometraggio vede l’Armata del Fiocco Rosso fare il suo ritorno con nuovi androidi. I guerrieri Z coinvolti e protagonisti principali sono Gohan e Piccolo. I due affrontano le nuove creazioni dello scienziato Dr. Hedo, Gamma 1 e Gamma 2 e anche la nuova forma di Cell.

Oggi annunciamo ufficialmente che il nome dell’androide è Cell Max! A rivelare il tutto è Akira Toriyama stesso in una nuova intervista.

Inoltre spiega anche il suo concept per la nuova versione del villain. Parte dicendo che Cell era un nemico spaventosamente potente creato dal dottor Gero attraverso la manipolazione delle cellule. Ora il nipote di Gero, Hedo, ha usato il suo genio per creare Cell Max, una versione più grande e più forte basata sui progetti originali di Cell.

Tuttavia, Hedo ha solo creato Cell Max perché era quello che voleva Magenta, quindi non ama molto Cell Max.

Toriyama in seguito ha continuato descrivendo Cell Max come “un gigante dai colori sgargianti che si scatena solo urlando”, mostrando dispiacere per il doppiatore.

Come indicato da Toriyama, Cell Max non sarà l’astuto villain della serie Z, ma semplicemente un enorme mostro urlante.

Al momento il secondo film della serie Super ha fatto il suo debutto solo in Giappone ma a partire da agosto 2022 arriverà anche in altri luoghi del mondo aldilà del Giappone. Crunchyroll infatti ha rilasciato alcune nuove date di uscita, tra cui quella americana prevista per il 19 agosto, ma per la data europea bisognerà ancora aspettare.