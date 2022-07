Toei Animation ha dichiarato ufficialmente che intraprenderà azioni legali contro chiunque abbia diffuso online delle clip pirata del film di Dragon Ball Super: Super Hero.

Da come possiamo apprendere da un articolo pubblicato da Japan’s Cinema Today la società promette di sporgere denuncia penale e civile contro chiunque abbia condiviso online clip pirata dell’ultimo film d’animazione dedicato al fortunato franchise.

Secondo Toei il numero è consistente, dato che parliamo di oltre 3000 clip illegali diffuse su internet nei primi dieci giorni di uscita.

Il numero è dieci volte superiore alle clip condivise per il lungometraggio antecedente Dragon Ball Super: Broly.

“Le azioni legali contro i leaker continueranno, dato che è l’unica maniera per placare tali atti.

Abbiamo ampiamente esposto la questione con il nostro studio legale in merito ai danni causati da queste mancanze di rispetto”.

