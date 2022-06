Dragon Ball Super: Super Hero ripropone uno dei primi scontri

Dragon Ball Super: Super Hero è il secondo film della serie Super che si focalizza sull’ennesima battaglia dei Guerrieri Z, principalmente Gohan e Piccolo contro i nuovi androidi Gamma 1 e Gamma 2.

Di recente è stata condivisa una nuova clip dei primi minuti del film. Cogliendo l’occasione per immergersi nella storia dell’Armata del Fiocco Rosso, degli androidi e del nefasto Cell, i fan possono rivivere un flashback che li riporta alle origini di Dragon Ball attraverso una nuova appariscente animazione.

Dopo la morte del Dr. Gero in Dragon Ball Z e l’eventuale sconfitta di Cell, l’Armata del Fiocco Rosso era sparita.

Tuttavia in Dragon Ball Super: Super Hero l’organizzazione è destinata a tornare con un nuovo scienziato, Dr. Hedo, che costruisce due nuovi androidi.

Gamma 1 e Gamma 2 ovviamente hanno un aspetto molto diverso dagli androidi come C-16, C-17 e C-18.

Recentemente gli appassionati del franchise hanno potuto guardare un video che mostrava alcune scene di uno degli scontri più belli della serie.

Alcuni insider direttamente sulla propria pagina Twitter hanno colto l’occasione per catturare gli istanti più importanti della clip recentemente rilasciata.

Questa ha portato i fan in un viaggio nel passato per i primi minuti del film, mettendo in evidenza la vita precedente di Goku fino ad arrivare anche alla creazione e del villain di Dragon Ball Z noto come Cell.

Di seguito riportiamo alcune immagini della clip del nuovo film condivise dall’utente carthusdojo e dall’insider Renaldo_Saiyan, che mostra invece Cell:

THE FLASHBACK AT THE BEGINNING OF DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO IS SO GOOD pic.twitter.com/wSnjMGdFY3 — Carthu (@carthusdojo) June 24, 2022

Chikashi Kubota Cell is GODLY!!🔥 pic.twitter.com/TiiRFaUlP9 — Rénaldo サイヤ人  (@Renaldo_Saiyan) June 24, 2022

Dragon Ball Super: Super Hero è attualmente il grande progetto della serie di Toriyama del momento. Tuttavia le menti creative che lavorano al franchise, hanno già affermato di stare lavorando a un nuovo progetto dell’universo dei Guerrieri Z. Non si sa con esattezza di cosa si tratta ma potrebbe essere relativo alla serie animata.

Per quanto riguarda invece il manga, Dragon Ball Super sta accompagnando i lettori verso la conclusione dell’arco di Granolah il sopravvissuto, con Goku e Vegeta che stanno mettendo alle strette Gas.