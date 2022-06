One Piece: Il cliffhanger genera il caos dopo la guerra per Wano

One Piece: Il cliffhanger caotico dopo la battaglia per Wano

One Piece si concederà una pausa estiva di un mese, intanto che Oda prepara le “carte” per la saga finale della serie, chiudendo un’epopea che ancora dura da 25 anni ormai.

Infatti il capitolo 1053 grazie al suo cliffhanger ha fatto intuire il caos che si scatenerà al di fuori del Paese di Wano, successivamente alle guerre per la libertà.

Eiichiro Sensei ha confermato antecedentemente che dopo l’arco di Wano Country, la serie entrerà nella saga finale ufficiale del manga.

I lettori hanno avuto già modo di assaporare e ammirare eventi rivelatori, che più che risposte hanno donato altre domande sulla vera natura del Devil Fruit di Luffy, insieme a tante altre notizie importanti.

Gli ultimi capitoli del manga stanno esplorando quindi le conseguenze dovuto all’arco del Paese di Wano.

Al contempo però, il manga prepara il percorso per gli eventi successivi. Gli aggiornamenti ricevuti sullo stato del mondo in One Piece, suggeriscono che sono avvenuti dei grandi cambiamenti dall’ultima volta che abbiamo ricevuto novità dopo il Reverie.

Come se non bastasse un nuovo Ammiraglio si prepara per la battaglia, dimostrando una grinta senza pari.

Il capitolo 1053 di One Piece conclude quindi l’arco di Wano, anche se le conseguenze sono ancora mostrate nel corso dei capitoli. Intanto Luffy e tutto il Paese festeggia la sconfitta della tirannia.

Durante questi festeggiamenti, Luffy scopre che le cose sono cambiate e il suo scontro con Kaido ha portato un aumento della taglia, regalandogli il titolo di nuovo Imperatore del Mare.

L’altra novità assurda è il quarto Imperatore, ovvero Buggy il Clow.

Questo ovviamente solleva una serie di domande, visto che l’ultima volta avevamo visto il personaggio scappare dalla Marina in seguito allo scioglimento del sistema dei Sette Signori della Guerra.

Proprio per questo la curiosità sale, dato che non abbiamo indizi su cosa abbia condotto Buggy a raggiungere quel risultato.

A rendere le cose ancora più interessanti è il fatto che Ryokugyu ha ufficialmente fatto il suo debutto, e alla fine del capitolo dichiara che la Marina non è dell’umore giusto per festeggiare, visto che “il mondo esterno è un’empia confusione in questo momento”.

Tutto questo ha dell’interessante per alcuni motivi: o la pirateria sta toccando un apice dove anche la Marina fa fatica a contrastare, oppure c’è una minaccia ancora più grande là fuori per la quale Luffy e gli altri potrebbero non essere pronti.

Ma cosa pensate stia accadendo al di fuori di Wano? Cosa vorreste vedere nella saga finale dell’epopea?