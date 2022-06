One Piece 1053: l’Ammiraglio Ryokugyu finalmente in azione!

One Piece ha ufficialmente introdotto l’Ammiraglio Ryokugyu all’interno del manga con il suo ultimo capitolo in vista della saga finale della serie.

Con Eiichiro Oda in pausa estiva, il manga si sta preparando per l’inizio del gran finale, esplorando le conseguenze scaturite da ciò che è accaduto nel corso dell’arco di Wano Country.

Parliamo di alcune rivelazioni lasciate in sospeso durante l’arco del Reverie, esattamente tra il secondo e il terzo atto dell’arco con alcuni debutti piuttosto importanti.

Il titolo come nuovo Ammiraglio, Ryokugyu lo aveva conquistato durante il salto temporale.

Il capitolo precedente ci aveva anticipato che avremmo visto Ryokugyu in azione, visto che era già su Wano dopo i combattimenti di Big Mom, Luffy e Kaido.

Con il nuovo capitolo della serie, il manga lo ha introdotto ufficialmente, regalando al pubblico un aggressivo e papabile nuovo nemico per i Mugiwara.

Il capitolo 1053 di One Piece riprende dopo che Ryokugyu ha deciso di dirigersi verso Wano, confermando anche che si è mosso prima di ottenere il permesso dalla Marina.

Si scopre che è anche piuttosto potente, dato che ha sconfitto da solo il Re e la Regina insieme a tutti gli altri subordinati di Kaido in una sola ondata. Assurdo.

Pare usi un potere comprensivo di piante e fiori, dato che le radici che si diffondono dal suo corpo hanno prosciugato tutti i subordinati dei loro liquidi.

Inoltre, è già lì nel tentativo di abbattere Luffy alludendo alla nuova ricompensa sulla testa dell’ormai temibile pirata.

