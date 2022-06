One Piece 1053 mostra un nuovo membro del Clan Kozuki!

One Piece: mostrato un nuovo membro del Clan Kozuki

Attenzione, se non avete letto il capitolo 1053 di One Piece è meglio non proseguire con questa notizia, perché ovviamente il tutto sarà ricco di spoiler e anticipazioni!

L’attuale situazione del Paese di Wano in One Piece è stata finalmente attuata e adattata secondo i sogni e le speranze di Kozuki Oden.

I Pirati delle Cento Bestie in passato hanno sempre cercato di bloccare il sogno del Ronin, un sogno inerente alla libertà e all’apertura incondizionata della Nazione.

Anche se la guerra iniziata durante la saga di Wano è stata conclusa, Eiichiro Sensei aveva numerose sorprese ancora da svelare ai suoi lettori, dato che un nuovo membro della famiglia Kozuki è stato rivelato.

Uno dei tanti misteri che affliggeva Wano, era proprio un uomo mascherato noto come Tengu, che aveva assistito i Mugiwara nella loro titanica lotta contro gli spietati tiranni che avevano sottomesso il Paese.

Davanti a Nico Robin l’uomo ha deciso di togliersi la maschera, eliminando per sempre il volto di Tengu, rivelandosi come Kozuki Sukiyaki il padre di Oden e il nonno di Momonosuke.

Con Robin sconvolta dalla sua rivelazione, la ragazza si chiede se Sukiyaki rivelerà il suo segreto a Momo, con Tengu che risponde che questa sua identità sarà ancora tenuta stretta verso le persone più care, per vergona delle sue cose passate:

“Non ho assolutamente intenzione di dirglielo, anche se forse i Vassalli sanno già del segreto. Sono la persona che ha concesso a Orochi di prendere il controllo del Paese. Come potrei annunciare la mia sopravvivenza eliminando la mia presunta morte?

Quando finalmente sono riuscito ad uscire dalla mia prigionia, il Paese era nel caos e mio figlio Oden era già deceduto. A quel punto ho pensato di commettere Seppuku, proprio sul posto…e morire come meritavo”.

Prima di finire il suo racconto, Nico Robin ferma l’uomo, e gli chiede successivamente se un’antica arma si trova ancora all’interno dei confini di Wano, da come alcune fonti avevano rivelato, e Sukiyaki conferma che il “Pluton” si trova in effetti ancora nella nazione isolata.

Una rivelazione importante che conferma forse, una delle prossime tappe a cui i pirati di Cappello di Paglia andranno incontro.