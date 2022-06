Berserk: l’assistente di Miura svela come continueranno il manga

Berserk, uno dei manga sienen più iconici di sempre, farà il suo ritorno con una nuova gestione dopo la tragica scomparsa del mangaka Kentaro Miura.

Si tratta del coraggioso progetto degli amici del defunto mangaka. Stanno cercando di onorare la sua storia lavorando duramente per continuare la storia di Guts, Griffith, Casca e degli altri personaggi di questo oscuro mondo.

Oggi riportiamo che uno dei principali mangaka di Studio Gaga ha colto l’occasione per rassicurare i fan e spiegare come andrà avanti il ​​processo di creazione di Berserk senza Kentaro Miura al timone della serie. Non bisogna dimenticare che Berserk rimane una delle serie manga preferite dei fan.

Sulla propria pagina Twitter ufficiale, Doratan, uno dei più grandi assistenti di Miura che continuerà la storia di Berserk, ha colto l’occasione per assicurare ai fan che, sebbene potrebbe non essere una “riproduzione perfettamente fedele” della serie, lui e il suo team stanno lavorando duramente per assicurarsi di rendere Miura orgoglioso:

“Da questo momento, Berserk, il cui rapporto di disegno era circa il 99,2% del professor Kentaro Miura (circa lo 0,8% invece faceva parte dello staff. No, è l’1%?). Adesso il 100% di Berserk sarà gestito solo dal nostro staff. Come detto in precedenza non si tratterà di una riproduzione perfettamente fedele.

Inoltre, la supervisione del Sig. Kouji Mori è azzeccata. Anche il cosiddetto episodio finale è stato ampiamente spiegato e compreso. Pertanto, è seriamente supervisionato da Gachi. Farò del mio meglio. ”

Dal punto di vista della serie animata non c’è ancora una conferma o alcun rumor legato al suo ritorno, anche se in Giappone si conferma che i film anime che raccontano la storia dell’Arco dell’Età dell’Oro torneranno in televisione quest’anno come componente della Millennium Edition di Berserk.

Al momento Doratan e gli artisti di Studio Gaga non hanno ancora rivelato quanti altri capitoli faranno parte della sanguinosa storia di Kentaro Miura prima della sua conclusione. Pare però che sia Gaga che Mori siano presenti per onorare a lungo termine il loro amico defunto.